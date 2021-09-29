Tüm bisikletlerin lastiklerini kesti | Video

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sekapark mevkiinde bulunan bir KOBİS istasyonuna gelen kapüşonlu şüpheli, elindeki kesici alet ile istasyonda bulunan bütün bisikletlerin iki lastiğini de tek tek kesti, son bisikletin ise selesini parçaladı.

Kocaeli'nde, oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan ve vatandaşlar tarafından KOBİS kartı ile kiralanarak kullanılan bisikletler, önceki gün kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli tarafından saldırıya uğradı. Sabah oldukça erken saatlerde Sekapark 2. Etapta bulunan KOBİS istasyonuna gelen bir şüpheli, cebindeki kesici aleti çıkarak sıra ile tüm bisikletlerin lastiklerini kesti. Son bisikletin selesine de zarar verdi.

O anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. Yetkililer sorumlu kişinin yakalanması amacıyla durumu polise bildirdi. Görüntüler ayrıca; Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarında "İyiliğe gücün yetmezse bari kötülük yapma!" ifadeleri ile yayınladı.