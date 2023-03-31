Tüm Türkiye’nin kanını donduran Palu ailesi davasında flaş gelişme! Müge Anlı yargıtay kararını açıkladı! | Video

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme getirilen Palu ailesi konusu Türkiye'nin kanını dondurmuştu. Kocaeli'de meydana gelen olayın içinde tecavüz, istismar ve cinayet gibi suçların bulunduğu aile herkes tarafından konuşuldu. 2021 yılının eylül ayında görülen karar duruşmasında 5 aile üyesine toplam 63 yıl hapis, Tuncer Ustael'e ise ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişti. Yeniden görülen Palu ailesi davasında 5 kişi beraat etti! İşte Türkiye'nin kanını donduran olayda son yaşananlar....