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Tunceli merkezli 3 ilde PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı | Video

Tunceli merkezli 3 ilde PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı | Video

15.02.2024 | 12:07

Tunceli merkezli Elazığ ve İstanbul’da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 14 şüpheli yakalandı.

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Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, ''Yapılan çalışmalar doğrultusunda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik Tunceli merkezli yürütülen ve diğer illerimizde de eşzamanlı düzenlenen Şehit Savcı Murat Uzun operasyonları neticesinde Tunceli'de 10, Elazığ'da 1, İstanbul'da 3 olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanmıştır. Terör örgütlerine ve onların iş birlikçilerine geçit vermeyeceğiz'' denildi.
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