Video Yaşam Tunceli'de bir kişinin kolunun koptuğu bir kişinin öldüğü feci motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı!

Tunceli'de bir kişinin kolunun koptuğu bir kişinin öldüğü feci motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı!

Tunceli'de bir kişinin kolunun koptuğu bir kişinin öldüğü feci motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı!
05.07.2021 | 13:24

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Tunceli'de, virajı alamadığı motosikletle bariyerlere çarptığı, arkadaşı Müge S.'nin (36) kolunun koptuğu kazada ağır yaralanan sürücü Fatih Yılmaz (37), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anının ise güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaza, dün akşam, Tunceli- Elazığ yolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Fatih Yılmaz'ın kullandığı 23 FY 002 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Kazada 20 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Yılmaz yaralandı, arkasındaki arkadaşı Müge S.'nin ise kolu koptu.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Fatih Yılmaz, askeri helikopterle kazada kolu kopan Müge S. ise ambulansla gece Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Yılmaz, sabah saatlerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Fatih Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı, arkadaşı Müge S.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.


Öte yandan kaza anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Fatih Yılmaz'ın hızla ilerlediği yolda bariyerlere çarpıktan sonra savrulduğu anlar yer aldı.

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