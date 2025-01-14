Video Yaşam Tunceli'de jandarmadan terör operasyonu: 1 tutuklama | Video
Tunceli'de jandarmadan terör operasyonu: 1 tutuklama | Video

Tunceli'de jandarmadan terör operasyonu: 1 tutuklama | Video

14.01.2025 | 09:27

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklanırken 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü adına 2016-2017 yıllarında Tunceli kırsalında faaliyet gösteren Mahir Serhat kod adlı M.A. isimli şahıs Antalya'da yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Tunceli ve İzmir'de eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri belirtilen Y.T., S.Ç. ve G.G. isimli 3 şüpheli yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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