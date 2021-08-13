Tunceli'de kayalıklardan düşen yavru ayının kurtarılma anı kamerada

Tunceli'de kayalıklardan düşen yavru ayıyı, jandarma kurtardı. Uzun süre susuz kalan yavru ayıya jandarma, eliyle su içirdi.

Tunceli Çemişgezek ilçesine bağlı Tekeli köyünde yavru ayı, kayalıklardan düştü. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sevk edildi. Ekipler, ayıya önce elleriyle su içirdi, ardından da bulunduğu yerden aldı. Jandarma, yavru ayıyı tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne götürdü.