Tunceli’de şiddetli rüzgar geride bıraktığı hasar böyle görüntülendi | Video 09.07.2024 | 11:52 Tunceli’de şiddetli rüzgar nedeni ile bazı ağaçlar kırılırken, sebze bahçelerini kullanılamaz hale getirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dün öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve dolu yerini şiddetli fırtınaya bıraktı. Rüzgar nedeni ile bazı ağaçlar köklerinden sökülürken, domates, biber ve fasulye bahçeleri de kullanılamaz hale geldi. Kent genelinde yağışların süreceği belirtildi.