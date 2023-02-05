Tunceli'de yerleşim alanına inen domuzları köpekler böyle kovaladı | Video 05.02.2023 | 12:41 Tunceli’de bir sitenin bahçesine gelen yaban domuzları ile sokak köpekleri arasında çıkan kavga kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tunceli Merkez Atatürk Mahallesi'nde bir sitenin bahçesine gelen yaban domuzları ile sokak köpekleri arasında çıkan kavga kameraya yansıdı Hem resmi kurumların hem de vatandaşların duyarlılık göstererek, doğadaki canlılar için yiyecek bıraktığı kentte, yaban hayvanlarının sokaklarda rahat dolaşması dikkat çekiyor.