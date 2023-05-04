Video Yaşam Tünel içerisinde zincirleme trafik kazası: 1 yaralı | Video
Tünel içerisinde zincirleme trafik kazası: 1 yaralı | Video

Tünel içerisinde zincirleme trafik kazası: 1 yaralı | Video

04.05.2023 | 14:59

Karabük-Yenice karayolundaki tünelde üç araçlı trafik kazası meydana gelirken, kazada bir kişi yaralandı.

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Kaza, Karabük-Yenice karayolunda Suçatı tüneli içerisinde meydana geldi. Karabük istikametinden Yenice istikametine seyir halindeki Ali Kocakaya yönetimindeki otomobil, tünel içerisinde aynı yönde ilerleyen Tuğçe Uysal (28) yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Uysal yönetimindeki otomobil de önünde ilerleyen Cemalettin Takıcak (54) yönetimindeki kamyonete çarptı. Diğer sürücüler tarafından yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 Acil Servis, jandarma, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Ali Kocakaya yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kısa süre trafiğe kapalı kalan tünel, araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

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