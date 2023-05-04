Tünel içerisinde zincirleme trafik kazası: 1 yaralı | Video
Karabük-Yenice karayolundaki tünelde üç araçlı trafik kazası meydana gelirken, kazada bir kişi yaralandı.
Kazada, sürücü Ali Kocakaya yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kısa süre trafiğe kapalı kalan tünel, araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:04
Yağmurlu havaya rağmen TCG Anadolu'ya İzmir'de yoğun ilgi | Video 04.05.2023 | 16:42
00:40
Okul servis minibüsünün altında kalıp öldü! Kaza anı kamerada | Video 04.05.2023 | 16:41
03:04
01:04
01:30
Tünel içerisinde zincirleme trafik kazası: 1 yaralı | Video 04.05.2023 | 14:59
06:28
Kocaeli'yi yeni makam aracı TOGG ile gezdi: "Anlatılmaz yaşanır" | Video 04.05.2023 | 14:53
03:02
01:47
Şırnak'ta bulunan petrol rezervi vatandaşları umutlandırdı | Video 04.05.2023 | 15:13
02:21
03:32
TCG Nusret Müze Gemisi Üsküdar’da ziyarete açıldı | Video 04.05.2023 | 13:39
05:55
07:35
Van Gölü’ndeki çekilmeler ciddi boyuta ulaştı | Video 04.05.2023 | 13:39
05:30
Metrobüste kör eden maske uyarısı davasında karar açıklandı | Video 04.05.2023 | 12:49
01:15
İşçilerin çalıştığı binada tente çöktü | Video 04.05.2023 | 12:49
00:33
Aksaray'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 04.05.2023 | 13:08
01:58
Arnavutköy'de oğlunu öldüren baba yakalandı | Video 04.05.2023 | 13:06
06:14
00:49
03:39
01:05
Yayaya çarpan sürücü olay yerinden firar etti! O anlar kamerada | Video 04.05.2023 | 12:12