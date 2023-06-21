Tünelde kaza sonrası yangın! Kaza yapan araçlardan biri alev alev yandı | Video
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi Tüneli içinde meydana gelen trafik kazasında tünelde aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir otomobil önünde seyir halindeki bir başka otomobile çarptı. Kazadan sonra öndeki otomobil bir anda alev aldı. Araçta bulunan 1’i kadın 3 kişi son anda çevreden yetişen vatandaşların da yardımı ile araçtan indirildi. Alev topuna dönen otomobile tünel içindeki yangın söndürme sistemindeki yangın tüpleri ve hortumlarla müdahale edildi. Kazada yanan otomobildeki yaşlı kadın hafif yaralandı.
ÖNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI
Çarpmanın şiddeti ile iki otomobil de yaklaşık 60 metre sürüklendi. Kaza sonrasında Cengiz Görmez idaresindeki öndeki otomobil alev aldı. Kazayı farkeden diğer sürücülerin de yardımı ile araçta bulunan 1'i yaşlı kadın 3 kişi araçtan son anda çıkarıldı.
TÜNELDEKİ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ İLE MÜDAHALE
Kaza sonrasında olay yerine ilk gelen otoyol görevlileri tünel içinde bulunan yangın söndürme tüpleri ve yangın söndürme hortumları ile yanan otomobile müdahale etti. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yanan otomobilde bulunan ve hafif yaralanan Nadime Görmez (51) olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.
YAKLAŞIK 7 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Kaza nedeniyle Orhangazi tünelinde trafik bir süre durdu. Daha sonra trafik tek şeritten sağlanırken Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu İstanbul istikametinde yaklaşık 7 kilometreye varan araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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