Tünelde kaza sonrası yangın! Kaza yapan araçlardan biri alev alev yandı | Video 21.06.2023 | 15:54 Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi Tüneli içinde meydana gelen trafik kazasında tünelde aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir otomobil önünde seyir halindeki bir başka otomobile çarptı. Kazadan sonra öndeki otomobil bir anda alev aldı. Araçta bulunan 1’i kadın 3 kişi son anda çevreden yetişen vatandaşların da yardımı ile araçtan indirildi. Alev topuna dönen otomobile tünel içindeki yangın söndürme sistemindeki yangın tüpleri ve hortumlarla müdahale edildi. Kazada yanan otomobildeki yaşlı kadın hafif yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza saat 13.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu, Orhangazi tüneli içinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bursa istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Cengiz Görmez (54) idaresindeki otomobile tünel içinde aynı yönde gitmekte olan ve aşırı hızlı olduğu ileri sürülen Fırat Algül (40) idaresindeki lüks bir otomobil çarptı.Çarpmanın şiddeti ile iki otomobil de yaklaşık 60 metre sürüklendi. Kaza sonrasında Cengiz Görmez idaresindeki öndeki otomobil alev aldı. Kazayı farkeden diğer sürücülerin de yardımı ile araçta bulunan 1'i yaşlı kadın 3 kişi araçtan son anda çıkarıldı.Kaza sonrasında olay yerine ilk gelen otoyol görevlileri tünel içinde bulunan yangın söndürme tüpleri ve yangın söndürme hortumları ile yanan otomobile müdahale etti. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yanan otomobilde bulunan ve hafif yaralanan Nadime Görmez (51) olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.Kaza nedeniyle Orhangazi tünelinde trafik bir süre durdu. Daha sonra trafik tek şeritten sağlanırken Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu İstanbul istikametinde yaklaşık 7 kilometreye varan araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.