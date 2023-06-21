Video Yaşam Tünelde kaza sonrası yangın! Kaza yapan araçlardan biri alev alev yandı | Video
Tünelde kaza sonrası yangın! Kaza yapan araçlardan biri alev alev yandı | Video

Tünelde kaza sonrası yangın! Kaza yapan araçlardan biri alev alev yandı | Video

21.06.2023 | 15:54

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi Tüneli içinde meydana gelen trafik kazasında tünelde aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir otomobil önünde seyir halindeki bir başka otomobile çarptı. Kazadan sonra öndeki otomobil bir anda alev aldı. Araçta bulunan 1’i kadın 3 kişi son anda çevreden yetişen vatandaşların da yardımı ile araçtan indirildi. Alev topuna dönen otomobile tünel içindeki yangın söndürme sistemindeki yangın tüpleri ve hortumlarla müdahale edildi. Kazada yanan otomobildeki yaşlı kadın hafif yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza saat 13.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu, Orhangazi tüneli içinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bursa istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Cengiz Görmez (54) idaresindeki otomobile tünel içinde aynı yönde gitmekte olan ve aşırı hızlı olduğu ileri sürülen Fırat Algül (40) idaresindeki lüks bir otomobil çarptı.

ÖNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI
Çarpmanın şiddeti ile iki otomobil de yaklaşık 60 metre sürüklendi. Kaza sonrasında Cengiz Görmez idaresindeki öndeki otomobil alev aldı. Kazayı farkeden diğer sürücülerin de yardımı ile araçta bulunan 1'i yaşlı kadın 3 kişi araçtan son anda çıkarıldı.

TÜNELDEKİ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ İLE MÜDAHALE
Kaza sonrasında olay yerine ilk gelen otoyol görevlileri tünel içinde bulunan yangın söndürme tüpleri ve yangın söndürme hortumları ile yanan otomobile müdahale etti. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yanan otomobilde bulunan ve hafif yaralanan Nadime Görmez (51) olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

YAKLAŞIK 7 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Kaza nedeniyle Orhangazi tünelinde trafik bir süre durdu. Daha sonra trafik tek şeritten sağlanırken Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu İstanbul istikametinde yaklaşık 7 kilometreye varan araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bunu yapan insan olamaz! Kediye ağda bantları yapıştırdılar | Video 00:13
Bunu yapan insan olamaz! Kediye ağda bantları yapıştırdılar | Video 21.06.2023 | 16:19
Suç örgütü lideri Fırat Delibaş Esenyurt’ta yakalandı | Video 00:08
Suç örgütü lideri Fırat Delibaş Esenyurt'ta yakalandı | Video 21.06.2023 | 16:15
Tünelde kaza sonrası yangın! Kaza yapan araçlardan biri alev alev yandı | Video 02:37
Tünelde kaza sonrası yangın! Kaza yapan araçlardan biri alev alev yandı | Video 21.06.2023 | 15:54
Hırsızlık suçundan aranan 3 kadın yakalandı! | Video 00:33
Hırsızlık suçundan aranan 3 kadın yakalandı! | Video 21.06.2023 | 15:38
28 Şubat zihniyeti bitmiyor! Başörtülü üniversite mezunlarını hazmedemedi... | Video 01:20
28 Şubat zihniyeti bitmiyor! Başörtülü üniversite mezunlarını hazmedemedi... | Video 21.06.2023 | 15:35
Batman’da 246 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 00:18
Batman’da 246 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 21.06.2023 | 15:37
Piyanonun 7 yaşındaki yeteneği Uluslararası Mozart Yarışması’nda birincilik kazandı | Video 04:40
Piyanonun 7 yaşındaki yeteneği Uluslararası Mozart Yarışması'nda birincilik kazandı | Video 21.06.2023 | 15:08
Depremzedelere sahte konteyner ve ev satışı yapan dolandırıcılar yakalandı | Video 00:57
Depremzedelere sahte konteyner ve ev satışı yapan dolandırıcılar yakalandı | Video 21.06.2023 | 15:13
Motorlu kapkaççı genç kadını böyle takip etmiş! | Video 01:10
Motorlu kapkaççı genç kadını böyle takip etmiş! | Video 21.06.2023 | 15:05
Karabük’te kaçak içki operasyonu | Video 01:00
Karabük’te kaçak içki operasyonu | Video 21.06.2023 | 15:00
Düden Şelalesi’nin yanında serinlemek isterken falezlerden düştü | Video 03:14
Düden Şelalesi'nin yanında serinlemek isterken falezlerden düştü | Video 21.06.2023 | 14:47
Devrilen tırdaki litrelerce alkol yola döküldü | Video 00:46
Devrilen tırdaki litrelerce alkol yola döküldü | Video 21.06.2023 | 14:47
Avukat çifte bıçak ve taşla saldıran şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 01:24
Avukat çifte bıçak ve taşla saldıran şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 21.06.2023 | 14:33
Ağabey ile kardeşinin arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 05:13
Ağabey ile kardeşinin arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 21.06.2023 | 14:33
Fren yerine gaza bastı, otomobille markete daldı | Video 01:02
Fren yerine gaza bastı, otomobille markete daldı | Video 21.06.2023 | 13:57
Batman’da akaryakıt istasyonuna giren hırsız kasadan böyle para çaldı | Video 00:38
Batman'da akaryakıt istasyonuna giren hırsız kasadan böyle para çaldı | Video 21.06.2023 | 14:13
Operasyonla yakalandılar… Mor Işık Cihazı bile bulundu | Video 00:11
Operasyonla yakalandılar… Mor Işık Cihazı bile bulundu | Video 21.06.2023 | 14:01
TikTok soruşturmasında şok ifadeler: Seni öldürürüm diyerek çocuğunu aldırmış! Böyle haykırıp yardım istedi… | Video 02:01
TikTok soruşturmasında şok ifadeler: "Seni öldürürüm" diyerek çocuğunu aldırmış! Böyle haykırıp yardım istedi… | Video 21.06.2023 | 13:59
Mersin’de tefecilere yönelik operasyon: 3 gözaltı | Video 01:01
Mersin'de tefecilere yönelik operasyon: 3 gözaltı | Video 21.06.2023 | 13:57
Alkollü sürücü park halindeki 3 araca böyle çarptı | Video 01:29
Alkollü sürücü park halindeki 3 araca böyle çarptı | Video 21.06.2023 | 13:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA