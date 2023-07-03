Tünelde sollama yaparken direksiyon hakimiyetini kaybedip duvara çarptı! | Video
AMASYA'da Ferhat Tüneli'nde sollama yapan sürücünün aracı kontrolden çıkarak, duvara çarptı. Bir kişinin yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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