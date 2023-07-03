Tünelde sollama yaparken direksiyon hakimiyetini kaybedip duvara çarptı! | Video 03.07.2023 | 12:11 AMASYA'da Ferhat Tüneli'nde sollama yapan sürücünün aracı kontrolden çıkarak, duvara çarptı. Bir kişinin yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza Amasya Ferhat Tüneli'nde gece 01.00 sıralarında meydana geldi. Resul Göktuğ Kandemir yönetimindeki otomobil, öndeki aracı sollama yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek tünelin duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisindeki sürücü Kandemir kendi imkanı ile çıktığı aracının yanında kısa süreli bir şok yaşadı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Kandemir ihbar üzerine gelen ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.