Tüp değişimi esnasında korku dolu anlar kamerada | Video
Adıyaman’da, tüp değişimi esnasında aniden parlayarak alev alan tüp korku dolu anlara neden oldu. Yaşanılan panik kameralara saniye saniye yansıdı.
O anları anlatan İş yeri çalışanı Yusuf Kaya, "Tüp değişimi yapıyorduk. Tüpün başlığını çıkartmamıza rağmen gaz durmadı. Yani biz başlığı söktük ama gaz çıkmaya devam ediyordu. Şurada gördüğünüz sac farklı bir tüpe bağlıydı onun ateşiyle beraber yangına sebep oldu. Yangın tüplerimizle söndürdük" diye konuştu.
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