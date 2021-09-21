Video Yaşam Tüp patladı, büfe savaş alanına döndü | Video

Tüp patladı, büfe savaş alanına döndü | Video

Tüp patladı, büfe savaş alanına döndü | Video
21.09.2021 | 11:02

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Yalova'da döner tezgahına bağlı olan tüpün patlaması sonucu, ortalık savaş alanına döndü. İlk müdahale vatandaşlar ve esnaf tarafından yapılırken, kimsenin yaralanmaması sevindirdi.

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Olay, Yalova'nın Çınarçık ilçesindeki dönerci de gecenin ilerleyen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tezgahtaki döneri ısıtmak için gazı açan usta, ısınmasını beklerken dışarı çıktı. Tüpten sızan gaz kaçağı sebebiyle, büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangına ilk müdahale çevrede bulunan bulunan taksici ve esnaftan geldi.

Yangın söndürme tüpleri ile çıkan yangına müdahale eden taksiciler ilk müdahaleyi yaparken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat devam ederken, kimsenin yaralanmaması sevindirdi.

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