Video Yaşam Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı | Video
Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı | Video

Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı | Video

12.01.2024 | 08:38

Çorum’un İskilip ilçesinde tüpten sızan gazın sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

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Olay, Erenler Mahallesi 9. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, tek başına yaşayan Şuayip Vural'a (63) ait evde bilinmeyen bir sebeple tüpten sızan gaz önce mutfağın, ardından da tüm evin içine doldu. Çay demlemek için ocağın başına geçen Vural, çakmağı çaktığında patlama oldu. İçeride biriken gazın basıncın etkisiyle bomba gibi patladığı evde hasar oluştu. Evin pencere çerçevesi patlamanın etkisiyle yerinden söküldü. Patlamanın ardından yüzünde ve ayaklarında yanık oluşan Vural, dumanla kaplanan evde mahsur kaldı. O sırada yoldan geçen Bayram Çatalbaş, eve girerek patlamada yaralanan Vural'ı dışarı çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine polis, İskilip Belediyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz adam İskilip'teki tedavisinin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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