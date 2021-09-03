Tüpün alev aldığını görenler kaçmaya başladı! Panik anları kamerada | Video
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Sakarya’nın Kaynarca ilçesi halk pazarındaki balık lokantasında bulunan tüpün alev alması insanların panik halinde kaçmasına sebep oldu. Meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, kaynarca ilçesi halk pazarında bulunan balık lokantasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, balık lokantasında bulunan tüp henüz belirlenemeyen bir sebepten alevlendi. Durumu gören vatandaşlar panik halinde kaçmaya başlarken durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine polis ekipleri çevrede tüpün patlama ihtimaline karşı güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken yangın esnasında yemek yiyen Selahattin Y. isimli vatandaş, o anları, "Yemek yiyordum, bir anda alev aldı, kendimi zor kurtardım" diyerek anlattı.