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OTOMATİK OYNAT
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Tur midibüsü devrildi: 27 yaralı | Video 19.12.2021 | 18:25
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Hatay'da şiddetli yağış sonrası köprü yıkıldı, tekne alabora oldu | Video 19.12.2021 | 17:57
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Bodrum’da güneşi gören sahile koştu | Video 19.12.2021 | 15:53
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Malatya’nın tek kadın erkek kuaförü "Hazen" | Video 19.12.2021 | 15:47
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Evinden çevreye pompalı tüfekle dehşet saçan şahıs gözaltına alındı | Video 19.12.2021 | 15:17
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Yolda bulduğu kazı yanından ayırmıyor | Video 19.12.2021 | 15:17
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Muş PÖH timinden karlı dağlarda nefes kesen klip | Video 19.12.2021 | 15:03
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Şiddetli rüzgar park halindeki eşya dolu nakliye kamyonunu devirdi | Video 19.12.2021 | 15:03
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Antalya'da denizde çıkan hortum vatandaşları tedirgin etti | Video 19.12.2021 | 14:50
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Manisa'nın kırsal 8 mahallesinde ulaşıma kar engeli | Video 19.12.2021 | 14:45
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Sobanın devrilmesiyle çıkan yangında 2 kişi yaralandı | Video 19.12.2021 | 14:17
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Ayakkabı hırsızları kameralara yakalandı | Video 19.12.2021 | 14:19
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Paşabahçe’de karla gelen kartpostallık manzaralar | Video 19.12.2021 | 13:36
01:50
Burdur'da talaş yüklü tır devrildi, yol trafiğe kapandı | Video 19.12.2021 | 13:39
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Muş'ta kar ve tipide mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı | Video 19.12.2021 | 13:38
Amasya'da kontrolden çıkan özel bir turizm şirketine ait midibüs yol şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 27 yolcu yaralandı.