Video Yaşam Tur midibüsü devrildi: 27 yaralı | Video
Tur midibüsü devrildi: 27 yaralı | Video

Tur midibüsü devrildi: 27 yaralı | Video

19.12.2021 | 18:25

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Amasya'da kontrolden çıkan özel bir turizm şirketine ait midibüs yol şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 27 yolcu yaralandı.

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