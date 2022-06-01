Tur midibüsü kamyona arkadan çarptı! 3 turist yaralandı | Video

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı istikamette seyir halindeki sebze yüklü kamyona tur midibüsünün arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 turist yaralandı. Kazanın ardından kamyonda bulunan sebzeler başka bir kamyona aktarılırken, kamyon sürücüsü, midibüs şoförünün kendisine bir an uyuduğunu, kamyonu görmediğini söylediğini iddia etti.
Kendisinin normal yolunda seyrederken arkadan tur midibüsünün gelip çarptığını söyleyen kamyon sürücüsü İsmail Enginoğlu "Tur otobüsünün şoförü bana gelip bir an uyuduğunu ve kamyona görmeyerek çarptığını söyledi" şeklinde konuştu.