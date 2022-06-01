Video Yaşam Tur midibüsü kamyona arkadan çarptı! 3 turist yaralandı | Video
Tur midibüsü kamyona arkadan çarptı! 3 turist yaralandı | Video

Tur midibüsü kamyona arkadan çarptı! 3 turist yaralandı | Video

01.06.2022 | 14:53

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tur midibüsü kamyona arkadan çarptı! 3 turist yaralandı | Video 02:36
Tur midibüsü kamyona arkadan çarptı! 3 turist yaralandı | Video 01.06.2022 | 14:53
Öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu’nun annesi kızının son sözlerini sordu, katili ise pişkince güldü | Video 06:09
Öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi kızının son sözlerini sordu, katili ise pişkince güldü | Video 01.06.2022 | 13:20
’Miras’ operasyonu çerçevesinde 29 bin 11 sikke ele geçirildi | Video 01:22
'Miras' operasyonu çerçevesinde 29 bin 11 sikke ele geçirildi | Video 01.06.2022 | 13:25
İstanbul’da otomobillere dadanan kaput hırsızı kamerada | Video 01:08
İstanbul’da otomobillere dadanan kaput hırsızı kamerada | Video 01.06.2022 | 13:12
Tır şoförü yaşlı adamı ezdi, şoka girip araçtan inemedi! Feci kaza böyle görüntülendi | Video 02:14
Tır şoförü yaşlı adamı ezdi, şoka girip araçtan inemedi! Feci kaza böyle görüntülendi | Video 01.06.2022 | 13:12
Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada böyle yakaladılar | Video 03:51
Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada böyle yakaladılar | Video 01.06.2022 | 13:12
Bodrum’da nefes kesen anlar! Eski eşi ve çocuklarını bıçakla rehin aldı | Video 02:16
Bodrum’da nefes kesen anlar! Eski eşi ve çocuklarını bıçakla rehin aldı | Video 01.06.2022 | 12:05
Çökertilen çeteyle ilgili kan donduran detaylar! Zorla düşürtülen bebekleri başkasına ait mezarlara gömmüşler | Video 03:11
Çökertilen çeteyle ilgili kan donduran detaylar! Zorla düşürtülen bebekleri başkasına ait mezarlara gömmüşler | Video 01.06.2022 | 12:05
Baharın gelişiyle çiçek açan gelincik tarlası görsel şölen sunuyor | Video 03:39
Baharın gelişiyle çiçek açan gelincik tarlası görsel şölen sunuyor | Video 01.06.2022 | 09:14
Şeyma Subaşı kızıyla kurabiye yapmaya çalıştı ama mikseri çalıştıramadı! O anları sosyal medyada dalga konusu oldu | Video 00:57
Şeyma Subaşı kızıyla kurabiye yapmaya çalıştı ama mikseri çalıştıramadı! O anları sosyal medyada dalga konusu oldu | Video 01.06.2022 | 12:41
Mardinli Marilyn Monroe ’atlara eziyet yapılıyor’ diye paylaşım yaptı, dehşeti böyle yaşadı! O anlar kamerada | Video 05:50
Mardinli Marilyn Monroe 'atlara eziyet yapılıyor' diye paylaşım yaptı, dehşeti böyle yaşadı! O anlar kamerada | Video 01.06.2022 | 12:23
Freni patlayan otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı | Video 01:18
Freni patlayan otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı | Video 01.06.2022 | 09:14
Demet Akalın gittiği kozmetik fuarında rafları boşalttı! Sosyal medyada alay konusu oldu: Bunu da eve gönderin! | Video 00:29
Demet Akalın gittiği kozmetik fuarında rafları boşalttı! Sosyal medyada alay konusu oldu: "Bunu da eve gönderin!" | Video 01.06.2022 | 12:18
İstanbul’da araçların kaputlarını çalıp satan hırsız yakalandı | Video 01:09
İstanbul'da araçların kaputlarını çalıp satan hırsız yakalandı | Video 01.06.2022 | 12:03
Müge Anlı SON BÖLÜM | 1 Haziran 2022 Çarşamba Tamamı Kesintisiz izle! | Video 12:25
Müge Anlı SON BÖLÜM | 1 Haziran 2022 Çarşamba Tamamı Kesintisiz izle! | Video 01.06.2022 | 11:30
Hayalet ekran hırsızları yakalandı | Video 00:22
Hayalet ekran hırsızları yakalandı | Video 01.06.2022 | 12:03
Müge Anlı’da gündeme gelen Büyükşen cinayetinde Son Dakika! Katil zanlısı Ertuğrul Çelik’i gözlerinden tanıdı | Video 02:09
Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayetinde Son Dakika! Katil zanlısı Ertuğrul Çelik'i gözlerinden tanıdı | Video 01.06.2022 | 11:43
Gülşen tekerlekli sandalyede! ’Bülent Ersoy’dan neyim eksik?’ deyip paylaştı | Video 00:12
Gülşen tekerlekli sandalyede! 'Bülent Ersoy'dan neyim eksik?' deyip paylaştı | Video 01.06.2022 | 11:23
Tren raylarının vidasını çalan hırsız, faciaya neden oluyordu | Video 03:42
Tren raylarının vidasını çalan hırsız, faciaya neden oluyordu | Video 01.06.2022 | 10:44
Şeytanın aklına gelmez! 51 kilo uyuşturucuyu hayvan kemiklerinin arasına sakladılar | Video 00:46
Şeytanın aklına gelmez! 51 kilo uyuşturucuyu hayvan kemiklerinin arasına sakladılar | Video 01.06.2022 | 10:44

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı istikamette seyir halindeki sebze yüklü kamyona tur midibüsünün arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 turist yaralandı. Kazanın ardından kamyonda bulunan sebzeler başka bir kamyona aktarılırken, kamyon sürücüsü, midibüs şoförünün kendisine bir an uyuduğunu, kamyonu görmediğini söylediğini iddia etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Cem Yurt'un kullandığı tur minibüsü Nifrit köprüsünü geçtikten sonra aynı istikamette gitmekte olan İsmail Enginoğlu'nun kullandığı sebze yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada tur midibüsünde bulunan ve Antalya Havalimanına gitmekte olanAlman uyruklu Claudia Johanna Wiedel ve Tobias Kluge ile Çek Cumhuriyeti vatandaşı Hedvika Mıchalkova yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından tur midibüsünde bulunan turistler, başka bir tur aracına aktarılarak yollarına devam etti. Kamyonda bulunan sebzeler ise başka bir kamyona aktarıldı.

Kendisinin normal yolunda seyrederken arkadan tur midibüsünün gelip çarptığını söyleyen kamyon sürücüsü İsmail Enginoğlu "Tur otobüsünün şoförü bana gelip bir an uyuduğunu ve kamyona görmeyerek çarptığını söyledi" şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA