Tur minibüsü otomobille çarpıştı: 5’i turist 6 kişi yaralandı | Video

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde tur minibüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5’i İrlandalı turist olmak üzere 6 kişi yaralandı.
Kazada tur minibüsü, yaklaşık 150 metre gittikten sonra durabildi. Kazada; tur minibüsünde bulunan Alisha Nemat Shakeel, Aneesa Muhammad Shakel, Alima Shakeel, Katrrina Smıth, Colletti Smıth isimli İrlandalı turistlerle otomobilde yolcu olarak bulunan Cihad Atalay yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.