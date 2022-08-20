Video Yaşam Tur otobüsü yolcu otobüsüne arkadan çarptı: 2’si ağır 25 yaralı | Video
Tur otobüsü yolcu otobüsüne arkadan çarptı: 2’si ağır 25 yaralı | Video

Tur otobüsü yolcu otobüsüne arkadan çarptı: 2’si ağır 25 yaralı | Video

20.08.2022 | 10:16

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Antalya’da tur otobüsü yolcu almak için duran otobüse arkadan çarptı. Kazada 2’si ağır 25 kişi yaralandı.

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Kaza Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Z.K. (51) idaresindeki otobüs ile yolcu almak maksadıyla durakladığı sırada G.A. (40), yönetimindeki tur otobüsü arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri aracına sıkışan G.A'yı güçlükle çıkardı. Kazada tur otobüsünde yolcu bulunmadığı belirtildi. Kazada 2'si ağır 25 yaralı çevre hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan yolcuların kaldırımda beklediği anlar dikkatlerden kaçmadı. Yolcular jandarma araçlarıyla karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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