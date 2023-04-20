Tur otobüsünün kopan lastiği kaldırımdaki vatandaşı ağır yaraladı! O anlar kamerada | Video
Antalya’nın Manavgat ilçesinde tur otobüsünün yerinden kopan lastiği, kaldırımdaki kıyafet kumbarasına, kıyafet kumbarası da vatandaşa çarptı. Ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken, otobüste bulunan ve kazayı yaralanmadan atlatan turistler bir başka araçla yollarına devam etti. Yaralanan vatandaşın olay yerine gelişi ve Lastiğin kıyafet kumbarasına çarparak yerinden fırlatma anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.
Kazada ağır yaralanan Cuma Ateş, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, tur otobüsünde bulunan turistler kazayı ucuz atlattı. Kazanın şokunu atlatan turistler, olay yerine gelen bir başka tur aracıyla yollarına devam etti. Yaralanan vatandaşın olay yerine gelişi ve Lastiğin kıyafet kumbarasına çarparak yerinden fırlatma anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.
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