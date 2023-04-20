Video Yaşam Tur otobüsünün kopan lastiği kaldırımdaki vatandaşı ağır yaraladı! O anlar kamerada | Video
Tur otobüsünün kopan lastiği kaldırımdaki vatandaşı ağır yaraladı! O anlar kamerada | Video

Tur otobüsünün kopan lastiği kaldırımdaki vatandaşı ağır yaraladı! O anlar kamerada | Video

20.04.2023 | 13:20

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tur otobüsünün yerinden kopan lastiği, kaldırımdaki kıyafet kumbarasına, kıyafet kumbarası da vatandaşa çarptı. Ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken, otobüste bulunan ve kazayı yaralanmadan atlatan turistler bir başka araçla yollarına devam etti. Yaralanan vatandaşın olay yerine gelişi ve Lastiğin kıyafet kumbarasına çarparak yerinden fırlatma anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Vedat Bayındır'ın kullandığı tur otobüsünün sol arka lastiğinin yerinden koptu. Yerinden koparak fırlayan lastik, 50 metre ileride kaldırımda bulunan Manavgat Belediyesine ait kıyafet kumbarasına çarparken, kıyafet kumbarası da kaldırımda bulunan Cuma Ateş isimli vatandaşa çarparak yaralanmasına neden oldu.

Kazada ağır yaralanan Cuma Ateş, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, tur otobüsünde bulunan turistler kazayı ucuz atlattı. Kazanın şokunu atlatan turistler, olay yerine gelen bir başka tur aracıyla yollarına devam etti. Yaralanan vatandaşın olay yerine gelişi ve Lastiğin kıyafet kumbarasına çarparak yerinden fırlatma anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tur otobüsünün kopan lastiği kaldırımdaki vatandaşı ağır yaraladı! O anlar kamerada | Video 03:17
Tur otobüsünün kopan lastiği kaldırımdaki vatandaşı ağır yaraladı! O anlar kamerada | Video 20.04.2023 | 13:20
Rizeliler’den Türkiye’nin gururu Togg’a yoğun ilgi | Video 07:01
Rizeliler'den Türkiye’nin gururu Togg’a yoğun ilgi | Video 20.04.2023 | 12:52
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi | Video 00:17
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi | Video 20.04.2023 | 12:22
Konya’da toplamda 566 yıl hapis cezası bulunan 118 şahıs yakalandı | Video 01:43
Konya’da toplamda 566 yıl hapis cezası bulunan 118 şahıs yakalandı | Video 20.04.2023 | 12:39
Silah kaçakçısının kızı ve yeğeni, otogarda teslimat sırasında yakalandı | Video 00:56
Silah kaçakçısının kızı ve yeğeni, otogarda teslimat sırasında yakalandı | Video 20.04.2023 | 12:34
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Nisan 2023 Perşembe atv izle! | Video 03:46
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Nisan 2023 Perşembe atv izle! | Video 20.04.2023 | 12:26
Kapıkule’den giriş yapan tırda milyonlarca kaçak malzeme ele geçirildi | Video 01:34
Kapıkule’den giriş yapan tırda milyonlarca kaçak malzeme ele geçirildi | Video 20.04.2023 | 12:21
İzmir’deki tefeci operasyonunda 4 tutuklama | Video 01:11
İzmir'deki tefeci operasyonunda 4 tutuklama | Video 20.04.2023 | 11:07
Kapkaç zanlıları önce kameraya, sonra polise yakalandı | Video 00:36
Kapkaç zanlıları önce kameraya, sonra polise yakalandı | Video 20.04.2023 | 11:07
Mersin’deki yangında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı | Video 02:46
Mersin'deki yangında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı | Video 20.04.2023 | 11:04
Son Dakika: Faruk Fatih Özer İstanbul’a getirildi! Thodex davasında flaş gelişme! | Video 01:26
Son Dakika: Faruk Fatih Özer İstanbul'a getirildi! Thodex davasında flaş gelişme! | Video 20.04.2023 | 11:11
Sağlık personelini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 13 yaralı | Video 00:34
Sağlık personelini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 13 yaralı | Video 20.04.2023 | 10:55
Ankara’da zincirleme kaza; 1 ölü, 11 yaralı | Video 01:40
Ankara'da zincirleme kaza; 1 ölü, 11 yaralı | Video 20.04.2023 | 10:55
Bez elbise dolabına düzenek kurtararak uyuşturucu yetiştirmişler: 2 gözaltı | Video 00:33
Bez elbise dolabına düzenek kurtararak uyuşturucu yetiştirmişler: 2 gözaltı | Video 20.04.2023 | 10:37
İzmir polisinden tefeci operasyonu: 8 gözaltı | Video 01:13
İzmir polisinden tefeci operasyonu: 8 gözaltı | Video 20.04.2023 | 10:19
Prof. Dr. Mustafa Sarı: Şu an kremsi müsilajı görüyoruz | Video 06:01
Prof. Dr. Mustafa Sarı: "Şu an kremsi müsilajı görüyoruz" | Video 20.04.2023 | 10:04
Silah kaçakçılığında kızını da kullanan babaya operasyon: 30 adet tabanca ele geçirildi | Video 00:55
Silah kaçakçılığında kızını da kullanan babaya operasyon: 30 adet tabanca ele geçirildi | Video 20.04.2023 | 10:00
Ümraniye’de bariyere vurduktan sonra TIR’a çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 03:00
Ümraniye'de bariyere vurduktan sonra TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 20.04.2023 | 09:01
Ümraniye’de bariyere vurduktan sonra TIR’a çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 03:00
Ümraniye'de bariyere vurduktan sonra TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 20.04.2023 | 09:22
Ankara-Samsun yolunda zincirleme kaza | Video 00:25
Ankara-Samsun yolunda zincirleme kaza | Video 20.04.2023 | 09:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA