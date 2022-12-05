Video Yaşam Turgutlu köprülü kavşak tünelinde kaza: 1’i ağır 4 yaralı | Video
Turgutlu köprülü kavşak tünelinde kaza: 1’i ağır 4 yaralı | Video

Turgutlu köprülü kavşak tünelinde kaza: 1’i ağır 4 yaralı | Video

05.12.2022 | 15:06

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Alpaslan Türkeş Köprülü Kavşağında dün gece 02.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında minibüs ile kamyonet çarpıştı 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Turgutlu ilçesi İzmir - Ankara E-96 Karayolu Alparslan Türkeş Battı Çıktı Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sürücüleri öğrenilemeyen minibüs ile kamyonet Turgutlu Alpaslan Türkeş Köprülü Kavşağı tünel içerisinde çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçlar içerisinden çıkarılan Cenk Ç. ve Nurhan Samir D. Turgutlu Devlet Hastanesine diğer iki yaralı İsmail Ö. ve Hamit S. ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Nurhan S.D. yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa C.B.Ü. Hastanesine sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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