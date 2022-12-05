Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
Turgutlu köprülü kavşak tünelinde kaza: 1’i ağır 4 yaralı | Video 05.12.2022 | 15:06
06:25
00:55
Ordu’da üzerlerine çimento torbası düşen 2 işçi yaralandı | Video 05.12.2022 | 14:58
00:41
Kars’ta zincirleme kaza: 1 ağır 3 yaralı | Video 05.12.2022 | 14:57
01:18
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 44 gözaltı | Video 05.12.2022 | 14:53
00:45
Silahlı soyguncu market çalışanına dehşeti yaşattı! | Video 05.12.2022 | 14:18
01:43
Yolcu indiren otomobile başka otomobil çarptı: 4 yaralı | Video 05.12.2022 | 14:15
04:20
Arazide bulunan kemik, kayıp olarak aranan gence ait çıktı | Video 05.12.2022 | 14:15
00:32
Fatih'te uyuşturucu ve silah ticareti baskını: 2 gözaltı | Video 05.12.2022 | 14:37
02:31
02:02
00:46
Demir korkulukları kırıp böyle soydular | Video 05.12.2022 | 13:25
01:51
Acı biberli uyuşturucu | Video 05.12.2022 | 13:24
00:51
Tuzak buluşma! Eve götürüp silahla gasp ettiler | Video 05.12.2022 | 13:24
00:47
Asker konvoyunda otomatik silahla havaya ateş açtılar | Video 05.12.2022 | 12:48
01:05
Esenyurt'ta çakarlı araçla yol kapatıp, konvoy yaptılar | Video 05.12.2022 | 12:48
02:36
08:36
00:51
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Alpaslan Türkeş Köprülü Kavşağında dün gece 02.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında minibüs ile kamyonet çarpıştı 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre sürücüleri öğrenilemeyen minibüs ile kamyonet Turgutlu Alpaslan Türkeş Köprülü Kavşağı tünel içerisinde çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçlar içerisinden çıkarılan Cenk Ç. ve Nurhan Samir D. Turgutlu Devlet Hastanesine diğer iki yaralı İsmail Ö. ve Hamit S. ise özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan Nurhan S.D. yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa C.B.Ü. Hastanesine sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.