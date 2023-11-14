Video Yaşam Turistleri taşıyan minibüs otomobille çarpışıp refüje çıktı! O anlar kamerada | Video
Turistleri taşıyan minibüs otomobille çarpışıp refüje çıktı! O anlar kamerada | Video

Turistleri taşıyan minibüs otomobille çarpışıp refüje çıktı! O anlar kamerada | Video

14.11.2023 | 14:20

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ile tur minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada Polonya uyruklu 2 turist yaralandı. Minibüsün refüje çıktığı ve ön tekerlerinin yerden kesildiği kazanın ardından yol ortasında kalan otomobilden yola dökülen yağın kazaya neden olmaması için yoldan geçen kamyondan yola toprak döktürüldü. Yola dökülen toprak, trafik polisleri tarafından kürekle yola serildi. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın ardından araç sürücüleri kendisinin yeşil ışıkta diğer aracın kırmızı ışıkta geçtiğini iddia etti.

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Kaza; Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Muzaffer Urşan'ın kullandığı tur minibü, Ulualan mevkiinden Aşağı Işıklar kavşağına çıkan Fikret Dursun'un kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, tur minibüsünde bulunan Agnıeszka Darıa Mlynczak ve Jasbınder Sıdhn isimli Polonya uyruklu turistler ile otomobil sürücüsü Fikret Dursun yaralandı. Polonyalı turistler, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü olay yerinde yapılan müdahaleden sonra hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kazanın ardından her iki araç sürücüsü de kendisinin yeşilde, diğer aracın kırmızı ışıkta geçtiğini iddia etti. Kaza anı saniye saniyesine güvenlik kamerasına yansırken, tali yoldan ana yola çıkan otomobilin kırmızı ışık ihlali yaptığı, çarpmanın şiddetiyle tur minibüsünün trafik tabelasını yıkarak refüje çıktığı görüldü.

YAĞ DÖKÜLEN YOLA TOPRAK SERİLDİ
Kaza sırasında yol ortasında kalan otomobilden yola yağ döküldü. Trafik ekipleri yolun kayganlaşması nedeniyle trafik akışını tek şeritten kontrollü sağlarken, yoldan geçen toprak yüklü kamyondan yola toprak dökmesini istediler. Kamyondan yola dökülen toprağı trafik polisleri kürekle yola sererek yağın diğer araçlar için tehlike oluşturmasını önlemeye çalıştı. Bu sırada gelen bir iş makinesi yardımıyla yola serilen toprak yoldan kenara çekildikten sonra yol trafiğe açıldı.
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