Turistleri “Yatırım” vaadiyle dolandırdılar! 32 milyon liralık vurguna 11 gözaltı | Video
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Muğla Emniyeti; ülkemize gelen yabancı uyruklu turistlere “Yatırım” vaadi ile kredi çektiren ve turistleri dolandırarak yaklaşık 32 milyon liralık vurgun yapan 11 kişilik bir çeteyi çökertti.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Polisleri; ülkemize gelen yabancı uyruklu turistlere "Yatırım" vaadi ile kredi çektiren ve turistleri dolandırarak yaklaşık 32 milyon liralık vurgun yapan 11 kişilik bir çeteyi çökertti. 11 şüpheli de Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Polisleri tarafından üç ilde yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca, 47 mermi, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Çetenin yöneticisi konumunda bulunan dört kişi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.