Turistleri zehirleyeceklerdi, uyuşturucularla birlikte kıskıvrak yakalandılar | Video
İzmir'in gözde tatil kenti Çeşme ilçesinde yerli ve yabacı turistleri zehirlemeye çalışan şüpheli 8 kişi, İzmir polisinin yaptığı operasyonda esrar ve kokainlerle birlikte yakalandılar.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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