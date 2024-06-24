Turistleri zehirleyeceklerdi, uyuşturucularla birlikte kıskıvrak yakalandılar | Video

İzmir'in gözde tatil kenti Çeşme ilçesinde yerli ve yabacı turistleri zehirlemeye çalışan şüpheli 8 kişi, İzmir polisinin yaptığı operasyonda esrar ve kokainlerle birlikte yakalandılar.