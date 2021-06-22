Video Yaşam Turizm kenti Antalya'ya Rus turist akını başladı

Turizm kenti Antalya'ya Rus turist akını başladı

Turizm kenti Antalya'ya Rus turist akını başladı
22.06.2021 | 08:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zehir tacirlerinin 'Motokurye' hilesi kamerada! 01:20
Zehir tacirlerinin 'Motokurye' hilesi kamerada! 22.06.2021 | 09:44
Trabzon'da başına araba lastiği geçen ineğin kurtarılma anı kamerada 01:04
Trabzon'da başına araba lastiği geçen ineğin kurtarılma anı kamerada 22.06.2021 | 09:02
Turizm kenti Antalya'ya Rus turist akını başladı 05:00
Turizm kenti Antalya'ya Rus turist akını başladı 22.06.2021 | 08:32
İzmir merkezli 35 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı 01:06
İzmir merkezli 35 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı 22.06.2021 | 08:32
Bursa’da eğlence mekanına baskın: 17 kişiye 53 bin 550 TL ceza 01:51
Bursa’da eğlence mekanına baskın: 17 kişiye 53 bin 550 TL ceza 22.06.2021 | 08:32
Kocaeli'de evin önüne tuvaletini yapan şahıs dehşet saçtı! Silahlı, bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı 02:35
Kocaeli'de evin önüne tuvaletini yapan şahıs dehşet saçtı! Silahlı, bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı 22.06.2021 | 08:32
İzmir’de 15 yaşındaki çocuk, kendisini ikaz eden polisi bıçakladı 01:03
İzmir’de 15 yaşındaki çocuk, kendisini ikaz eden polisi bıçakladı 22.06.2021 | 08:32
İstanbul Küçükçekmece'de intihara kalkışan vatandaşı bekçilerin son anda kurtarma anı kamerada 00:20
İstanbul Küçükçekmece'de intihara kalkışan vatandaşı bekçilerin son anda kurtarma anı kamerada 22.06.2021 | 08:32
Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı | Video 01:31
Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı | Video 22.06.2021 | 00:53
Meksika’nın en büyük ikinci gölü Cuitzeo tamamen kurudu | Video 00:14
Meksika’nın en büyük ikinci gölü Cuitzeo tamamen kurudu | Video 22.06.2021 | 00:44
'Binanın önüne tuvaletini yaptın' tartışması silahlı, bıçaklı kavgaya dönüştü: 3 yaralı | Video 02:35
'Binanın önüne tuvaletini yaptın' tartışması silahlı, bıçaklı kavgaya dönüştü: 3 yaralı | Video 21.06.2021 | 23:46
Yaz sezonunda 3 milyon Rus turistin Türkiye’ye gelmesi bekleniyor! | Video 02:26
Yaz sezonunda 3 milyon Rus turistin Türkiye’ye gelmesi bekleniyor! | Video 21.06.2021 | 23:23
Hostes üniformasını çıkardı, çizmelerini giydi hayvancılığa başladı | Video 08:00
Hostes üniformasını çıkardı, çizmelerini giydi hayvancılığa başladı | Video 21.06.2021 | 23:04
Şehidin son videosu yürek dağladı: Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan | Video 00:55
Şehidin son videosu yürek dağladı: Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan | Video 21.06.2021 | 21:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Hafta sonu Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?| Video 02:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Hafta sonu Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?| Video 21.06.2021 | 19:43
ABD'den 18 tonluk bomba ile 'şok testi' | Video 01:49
ABD'den 18 tonluk bomba ile 'şok testi' | Video 21.06.2021 | 19:06
Ümraniye’de yangın faciasında korkunç gerçek ortaya çıktı | Video 03:13
Ümraniye’de yangın faciasında korkunç gerçek ortaya çıktı | Video 21.06.2021 | 17:15
Sokak köpekleri genç kıza saldırdı | Video 03:22
Sokak köpekleri genç kıza saldırdı | Video 21.06.2021 | 17:16
Kuryeyi alıkoyduğu iddia edilen İpek Hattat'ın yargılandığı davada karar açıklandı | Video 03:18
Kuryeyi alıkoyduğu iddia edilen İpek Hattat'ın yargılandığı davada karar açıklandı | Video 21.06.2021 | 17:16
Türk Yıldızları’nın Sakarya semalarındaki gösterisi nefes kesti | Video 02:14
Türk Yıldızları’nın Sakarya semalarındaki gösterisi nefes kesti | Video 21.06.2021 | 17:17

Türkiye ile Rusya arasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla içinde 132 Rus turistin bulunduğu uçak, "turizmin başkenti" Antalya'ya geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisan ayında Rusya tarafından Türkiye yönelik uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla, bugün itibariyle Antalya'ya yeniden uçuşlar başladı.


Rusya'nın Moskova kentindeki Vnokovo Uluslararası Havalimanı'ndan 132 yolcusuyla kalkan Türk Hava Yolları'na(THY) ait uçak saat 5.40'ta Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.


Kovid-19 nedeniyle yoğun tedbirlerin alındığı havalimanına aileleri veya arkadaşlarıyla gelen turistler, maske takarak uçaktan indi. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde yolcular kafileler şeklinde otobüslerle aprona getirildi. Termal kameralardan geçen ve belirli noktalara yerleştirilen dezenfektanlarla ellerini dezenfekte eden turistler, pasaport işlemlerinin ardından bagaj bölümüne geçti. Burada kısa bir beklemenin ardından valizlerini alan turistler daha sonra çıkışta tur acentası gişelerinden son işlemlerini yaptırmalarının ardından servislerle konaklayacakları otellere hareket etti. Yaklaşık 2 ay sonra yeniden turizm kenti Antalya'ya gelmenin mutluluğunu yaşayan Rus turistlerin çoğunluğunun aile şeklinde oldukları görüldü. Bir çok rehberinde ellerinde Rus isimleriyle misafirlerini bekledikleri gözlemlendi.


Kısa sürede belirli aralıklarla Rusya'nın farklı kentlerinden Antalya'ya gelen uçaklardan inen yolcular havalimanında yoğunluk oluşturdu.
Ülkelerinin Türkiye'ye yönelik kısıtlamayı kaldırmasından mutlu olduklarını belirten Rus turistler, güzel bir tatil geçirmeyi planladıklarını söyledi.
Turizm kenti Antalya'ya gün boyu 44 uçakla, 12 bin 200 Rus turistin gelmesi bekleniyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA