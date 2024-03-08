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Turizm Polisi yakaladı! Üzerinde silah ve uyuşturucu buldular | Video

Turizm Polisi yakaladı! Üzerinde silah ve uyuşturucu buldular | Video

08.03.2024 | 10:28

İstanbul’da bir aranan firari, Turizm Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Firarinin üzerinde silah, uyuşturucu ve kesici alet bulundu.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Turizm Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih İlçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. E.P. isimli kişinin iki ayrı hırsızlık suçundan arandığı ve altı yıl 20 ay 115 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. E.P.'nin üzerinde bir ruhsatsız silah, sekiz mermi, kesici ve delici alet, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.
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