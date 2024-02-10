Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya döndü: Ailesiyle buluşma anı Türkiye'yi ağlattı! | Video

Türkiye'nin uzay misyonu başarıyla tamamlandı. İlk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı'yı taşıyan Dragon kapsülü, dünyaya başarılı bir iniş yaptı. İlk paylaşımını "Merhaba dünya ben geldim" mesajıyla paylaşan Alper Gezeravcı, ailesiyle de günler sonra kucaklaştı. 21 gündür görev süresinin ardından annesi ve babacına sarılıp hasret giderdiği anlar, milyonları ağlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır da milli gururumuz Alper Gezeravcı'nın Türkiye'ye dönüş tarihini açıkladı.