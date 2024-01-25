Türk bayrağını bıçakla kesen şahıs yakalandı | Video 25.01.2024 | 14:58 Alanya'da bir işyerinin önünde asılı olan Türk bayrağını bıçakla kesen şahıs güvenlik kameralarına yakalandı. Kamera görüntülerinden belirlenen şahıs polis tarafından kısa süre içinde yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Antalya'nın Alanya ilçesi çarşı merkezinde bir lokantanın önünde gece saatlerinde meydana geldi. Kamera görüntülerinde bir kişi elindeki bıçakla işyerinin önünden geçerken birden geri dönerek elinde bulunan bıçakla asılı olan Türk bayrağını kesti. Dükkan sahibi ve çalışanlar sabah işyerine geldiğinde bayrağın altının kesilmiş olduğunu fark ettiler. Olay yerine gelen ekipler, işyeri ve çevre esnafların kameralarını incelemeye aldı. Polis işyeri sahipleri ve çalışanlarının ifadesine başvurdu. Olaya büyük tepki gösteren işyeri sahibi ise bu kişiden şikayetçi olduklarını ve en kısa sürede bu hainin yakalanmasını istediler. Kesilen bayrak hemen yan tarafta bulunan terziye götürülerek dikildi.

Gece saat 21.51 sıralarında işyeri önünden kaldırımda elinde bıçakla yürüyen sakallı bir şahıs bir anda geri dönerek bayrağın olduğu yere doğru yöneldi. Güvenlik kameraları bayrağın bulunduğu alanı görmezken, kameraya yansıyan görüntülerde şahsın bayrağı kestikten sonra, kestiği parçayı montunun sağ cebine, bıçağı ise sol cebine koyarak olay yerinden uzaklaştığı gözlendi.

Görüntülerden şahsın fotoğrafını çıkartan polis, geniş çaplı soruşturma başlattı. Kısa sürede şahsın kimliğinin tespit edilmesinin ardından bir eve yapılan baskında olayı gerçekleştiren S.Ö. bıçakla birlikte yakalandı.