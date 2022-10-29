Video Yaşam Türk bayraklı sıcak hava balonları görsel şölen oluşturdu | Video
Türk bayraklı sıcak hava balonları görsel şölen oluşturdu | Video

Türk bayraklı sıcak hava balonları görsel şölen oluşturdu | Video

29.10.2022 | 10:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pendik’te sokaklarda taşınan 99 metrelik dev Türk bayrağı böyle görüntülendi | Video 03:58
Pendik'te sokaklarda taşınan 99 metrelik dev Türk bayrağı böyle görüntülendi | Video 29.10.2022 | 11:40
Artvin’de esnafın müdahalesi yaşlı adamı hayatta tuttu... O anlar kamerada | Video 02:23
Artvin’de esnafın müdahalesi yaşlı adamı hayatta tuttu... O anlar kamerada | Video 29.10.2022 | 11:01
Esenyurt’ta ilginç kaza! Otomobilin çarptığı site kapısı kaldırımdakileri yaraladı | Video 06:08
Esenyurt'ta ilginç kaza! Otomobilin çarptığı site kapısı kaldırımdakileri yaraladı | Video 29.10.2022 | 10:16
Türk bayraklı sıcak hava balonları görsel şölen oluşturdu | Video 04:48
Türk bayraklı sıcak hava balonları görsel şölen oluşturdu | Video 29.10.2022 | 10:34
Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 02:20
Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 29.10.2022 | 09:57
İzmir’de yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:00
İzmir'de yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi | Video 29.10.2022 | 09:09
Osman Gazi Köprüsü gişelerinde mobilya yüklü tır alevlere teslim oldu | Video 02:07
Osman Gazi Köprüsü gişelerinde mobilya yüklü tır alevlere teslim oldu | Video 29.10.2022 | 09:09
Kocaeli’de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 02:19
Kocaeli'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 29.10.2022 | 09:09
Maltepe’de düğünde husumetli iki aile arasında bıçaklı, silahlı kavga: 1’i ağır 5 yaralı | Video 02:50
Maltepe’de düğünde husumetli iki aile arasında bıçaklı, silahlı kavga: 1'i ağır 5 yaralı | Video 29.10.2022 | 09:09
Tüm yurtta bayram coşkusu! Türkiye Cumhuriyeti 99 yaşında | Video 01:04
Tüm yurtta bayram coşkusu! Türkiye Cumhuriyeti 99 yaşında | Video 29.10.2022 | 09:31
Ardahan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu | Video 01:23
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu | Video 29.10.2022 | 00:50
Meksika’da metroda bıçaklı saldırı: 3 yaralı | Video 00:29
Meksika’da metroda bıçaklı saldırı: 3 yaralı | Video 28.10.2022 | 20:06
Cinayet göz göre göre gelmiş! Geçtiğimiz yıl 10 Ekim tarihindeki saldırı böyle görüntülenmişti | Video 00:19
Cinayet göz göre göre gelmiş! Geçtiğimiz yıl 10 Ekim tarihindeki saldırı böyle görüntülenmişti | Video 28.10.2022 | 18:01
Yemek yerken ölüm teğet geçti! Kaza anı kamerada | Video 00:47
Yemek yerken ölüm teğet geçti! Kaza anı kamerada | Video 28.10.2022 | 16:59
Amasya’da 5 katlı iş yerinde korkutan yangın! Çatıda ölümle burun buruna geldiler | Video 01:15
Amasya'da 5 katlı iş yerinde korkutan yangın! Çatıda ölümle burun buruna geldiler | Video 28.10.2022 | 16:30
Yola dökülen yağ kazaya neden oldu: 2 yaralı | Video 02:20
Yola dökülen yağ kazaya neden oldu: 2 yaralı | Video 28.10.2022 | 16:03
Çorum’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı | Video 01:32
Çorum'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı | Video 28.10.2022 | 16:03
Şanlıurfa’da Jandarmadan sahte para operasyonu | Video 00:40
Şanlıurfa'da Jandarmadan sahte para operasyonu | Video 28.10.2022 | 15:05
Mersin’de PKK/KCK ile DEAŞ operasyonunda 13 kişi gözaltında | Video 00:53
Mersin’de PKK/KCK ile DEAŞ operasyonunda 13 kişi gözaltında | Video 28.10.2022 | 15:03
Yaşlı seyyar satıcıya zabıtadan dayak | Video 00:19
Yaşlı seyyar satıcıya zabıtadan dayak | Video 28.10.2022 | 14:59

Kayseri’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla havalanan Türk Bayraklı sıcak hava balonları görsel şölen oluşturdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sıcak hava balonu uçuşu yapıldı. Türk Bayraklı sıcak hava balonları gökyüzünde görsel şölen oluştururken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ve mahalle sakinleri ile birlikte bölgede havalanan sıcak balonlarına bindi. Burada açıklamalarda bulunan Vali Çiçek, "Kısa bir süre önce başlayan balon turizmi tüm hızıyla devam ediyor. Şuan günlük 6 balonumuz uçuyor. Birçok ülkeden turistler akın akın Soğanlı Vadisine gelmeye başladı. Burası Kapadokya ile yan yana. Gerçekten çok önemli eserleri içerisinde barındıran, muhteşem coğrafi güzellikleri olan bir yer. Özellikle bozulmamış, tamamen o doğal yapısı içerisinde bugüne kadar ulaşmış muhteşem bir alan. Bizde valilik ve büyükşehir belediyesi olarak birlikte çalışarak burada büyük bir çalışma başlattık. Hem köy meydanı düzenlemeleri hem yürüyüş yolları hem de özellikle balonlarımızın rahat uçabileceği alanların oluşturulması noktasında. Ondan sonrada buraya ciddi bir talep artışı oldu. Buradaki ablalarımızında 6 dilde turistlerle konuşuyor olmaları bizlere büyük bir güç kattı. İnşallah herkesi Soğanlı'daki bu muhteşem ortama bekliyoruz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Cumhuriyet Bayramımızın 99'uncu yıldönümü vesilesiyle sabahın güzel saatinde balonumuzun da Türk Bayrağı ile donatılmış olması ayrıca bir anlam kazanmaktadır. Burası Kapadokya'daki yapıların ve görüntünün devamı niteliğinde olan ayrıca bir güzellik" şeklinde konuştu.

Havadaki görsel şölen de dron ile görüntülendi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA