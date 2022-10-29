Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:58
02:23
06:08
04:48
Türk bayraklı sıcak hava balonları görsel şölen oluşturdu | Video 29.10.2022 | 10:34
02:20
Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 29.10.2022 | 09:57
01:00
İzmir'de yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi | Video 29.10.2022 | 09:09
02:07
02:19
Kocaeli'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 29.10.2022 | 09:09
02:50
01:04
Tüm yurtta bayram coşkusu! Türkiye Cumhuriyeti 99 yaşında | Video 29.10.2022 | 09:31
01:23
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu | Video 29.10.2022 | 00:50
00:29
Meksika’da metroda bıçaklı saldırı: 3 yaralı | Video 28.10.2022 | 20:06
00:19
00:47
Yemek yerken ölüm teğet geçti! Kaza anı kamerada | Video 28.10.2022 | 16:59
01:15
02:20
Yola dökülen yağ kazaya neden oldu: 2 yaralı | Video 28.10.2022 | 16:03
01:32
Çorum'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı | Video 28.10.2022 | 16:03
00:40
Şanlıurfa'da Jandarmadan sahte para operasyonu | Video 28.10.2022 | 15:05
00:53
Mersin’de PKK/KCK ile DEAŞ operasyonunda 13 kişi gözaltında | Video 28.10.2022 | 15:03
00:19
Yaşlı seyyar satıcıya zabıtadan dayak | Video 28.10.2022 | 14:59
Kayseri’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla havalanan Türk Bayraklı sıcak hava balonları görsel şölen oluşturdu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Cumhuriyet Bayramımızın 99'uncu yıldönümü vesilesiyle sabahın güzel saatinde balonumuzun da Türk Bayrağı ile donatılmış olması ayrıca bir anlam kazanmaktadır. Burası Kapadokya'daki yapıların ve görüntünün devamı niteliğinde olan ayrıca bir güzellik" şeklinde konuştu.
Havadaki görsel şölen de dron ile görüntülendi.