Video Yaşam Türk düşünce hayatının bilge ismi Alev Alatlı bugün son yolculuğuna uğurlanacak | Video
Türk düşünce hayatının bilge ismi Alev Alatlı bugün son yolculuğuna uğurlanacak | Video

Türk düşünce hayatının bilge ismi Alev Alatlı bugün son yolculuğuna uğurlanacak | Video

03.02.2024 | 12:21

79 yaşındaki ünlü yazar Alev Alatlı, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alatlı için bugün öğle namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cenazeye katılacağı bildirildi.

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