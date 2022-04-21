Video Yaşam Türk imamlar Suudi Arabistan'ı sesleriyle fethetti | Video
Türk imamlar Suudi Arabistan'ı sesleriyle fethetti | Video

Türk imamlar Suudi Arabistan'ı sesleriyle fethetti | Video

21.04.2022 | 10:33

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Suudi Arabistan'da 4 yıldır devam eden ve 80 ülkeden 42 bin kişinin başvurduğu “Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda" Türkiye rüzgarı esti. Sivas Ravza Cami İmamı Muhsin Kara yarışmada birinci olurken Emirgan Hamid-i Evvel Cami İmamı Alpcan Çelik ise ikinci oldu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ta yaptığı paylaşımla Türk imamlarını tebrik etti.

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Suudi Arabistan'daki bir televizyon kanalında gerçekleştirilen "Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'na" Türk imamlar Muhsin Kara ve Alpcan Çelik damga vurdu.

SİVAS İMAMI BİRİNCİ OLDU
80 ülkeden imam hatiplerin katıldığı yarışmada Türkiye'yi Sivas Şarkışla Ravza Cami İmamı Muhsin Kara ise İstanbul Sarıyer'deki Emirgan Hamid-i Evvel Camii İmamı Alpcan Çelik temsil etti. İmam Muhsin Kara okuduğu ezanla Arap jüri üyelerini gözyaşlarına boğarken İmam Alpcan Çelik ise sesiyle izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Finale kalmayı başaran Türk imamlardan Muhsin Kara birinci olurken Alpcan Çelik ise ikinci oldu. Muhsin Kara 2 milyon Suudi Riyali para ödülü kazanırken 2. olan Alpcan Çelik'e ise 1 milyon riyal ile ödüllendirildi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI TEBRİK ETTİ
Türk imamlarının Suudi Arabistan'daki başarısını sosyal medya hesabından duyuran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş , Muhsin Kaya ve Alpcan Çelik'i tebrik etti. Başkan Ali Erbaş paylaşımında "Suudi Arabistan Televizyonunun düzenlediği Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında birinci olan Muhsin Kara ve ikinci olan Alpcan Çelik'i tebrik ediyor,Kur'an yolunda hayırlı bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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