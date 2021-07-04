Türk kovboy kaçan kurbanı böyle yakalamaya çalıştı
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Bursa'da kaçan kurbanlık keçisine kement atmaya çalışan yaşlı adamın görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Olay Osmangazi'ye bağlı Alaattinbey Mahallesi'nde yaşandı. Hayvan pazarından aldığı kurbanlık keçisini evine getiren yaşlı bir adam, keçiyi kamyonetten indirdiği sırada kaçırdı. Sahibinin elinden kaçan keçi, zemini su olan bir kanala girip çıkmadı. Kanalın bir ucundan keçiye doğru kement atmaya çalışan yaşlı adamın çaresiz hâli, o sırada kanalın diğer ucunda olan bir başka kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İple yaptığı kemendi keçiye atan yaşlı adam kovboyları aratmazken, sosyal medyada yayınlanan görüntülerin altına "Türk kovboy" yorumları yapıldı.