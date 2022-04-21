Türk Lirası ile dalga geçen yabancı uyruklu kişi yakalandı | Video

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İstanbul'da Türk lirasını aşağılamak amacıyla video çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Yabancı uyruklu şüphelinin sınır dışı edilmek üzere hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.