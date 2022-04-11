Video Yaşam Türk Yıldızlarından Tunceli’de nefes kesen gösteri | Video
Türk Yıldızlarından Tunceli’de nefes kesen gösteri | Video

Türk Yıldızlarından Tunceli’de nefes kesen gösteri | Video

11.04.2022 | 16:24

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Terörden arınan ve huzur kenti haline dönüşen Tunceli’de Türk Yıldızlarının gösterisi renkli anlara sahne oldu. Gösteriyi izlemek isteyen yüzlerce vatandaş alana akın etti.

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Terörden arınan ve huzur kenti olarak bilinen Tunceli'de Türk Yıldızları gösterisi gerçekleştirildi. Munzur Üniversitesinde düzenlenen etkinlikte Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları ekipleri nefes kesen bir gösteri sergiledi. Alanda toplanan Tuncelili vatandaşlar ve üniversite öğrencileri, gösteriyi büyük bir coşku ile izledi. Birbirinden güzel akrobasi hareketleri sergileyen Türk Yıldızları izleyenlerin nefesini kesti.

Türk Hava Kuvvetlerine ait gösteri ekibi 'Türk Yıldızlarının' Tunceli'de olduğunu belirten Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, "Bizler de halkımızla birlikte üniversitemizde bu gösteriyi ve güzelliği izlemek üzere buraya geldik. Geçmişten bu tarafa maalesef hep acı ve kötü olaylarla anılan ilimiz artık güzelliklerle, farklılıklarla ve ayrıcalıklarla anılmaya başlandı. İnşallah gelecek günler Tunceli'miz için daha güzel daha güzelliklere ulaşan günler olacaktır. Kısa süreli de olsa 20-25 dakikalık bir gösteri için buraya gelerek coşku oluşturan hemşerilerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

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