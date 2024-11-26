Türkiye bu katliamı konuşuyor! 4 saatte 7 cinayeti nasıl işledi? İşte dakika dakika yaşananlar | Video
İstanbul'da Büyükçekmece, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde aile katliamı yapan, toplam 7 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden cani Bahtiyar Aladağ'ın cinayetleri nasıl işlediği ortaya çıktı. İşte Türkiye'yi sarsan cinayetlerin dakika dakika rotası.
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