Türkiye bu katliamı konuşuyor! 4 saatte 7 cinayeti nasıl işledi? İşte dakika dakika yaşananlar | Video

İstanbul'da Büyükçekmece, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde aile katliamı yapan, toplam 7 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden cani Bahtiyar Aladağ'ın cinayetleri nasıl işlediği ortaya çıktı. İşte Türkiye'yi sarsan cinayetlerin dakika dakika rotası.