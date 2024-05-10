Türkiye Entelektüel Oyunları Liseler Arası Bilgi Yarışması finalinde yarışmaya hak kazanan öğrenciler belli oldu 10.05.2024 | 15:27 Binlerce öğrencinin mücadele ettiği ilk aşamanın ardından, Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda final heyecanı başladı. Yarışma, entelektüel ve donanımlı liselilerin kıyasıya mücadelesine sahne olacak. VİDEO DEVAM EDİYOR

Geleceğin entelektüelleri, Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda buluştu. Türkiye'nin geleceğine yön verecek gençlerin kültürel ve entelektüel gelişimlerini desteklemek, düşünme kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya 60 bin öğrenciden oluşan 30 bin takım başvurdu. Yarışmanın ilk aşaması, 20 Nisan Cumartesi günü 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşti. Yarışmaya katılan öğrenciler, Yunus Emre'den Martin Lings'e, Tolstoy'dan Amin Maalouf'a birçok değerli fikir insanının kitabını okuyarak hazırlandılar.

Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler, Türkiye'nin ve dünyanın zengin düşünce mirasından seçilen on kitaptan sorumlu tutuldular. Yarışma, öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunurken düşünme becerilerini de güçlendiriyor.

Yarışmada danışmanlık yapan öğretmenler bu yarışmanın, öğrencilerin sadece kitap okuma becerilerini değil, aynı zamanda kişisel gelişimlerine de büyük katkıları olduğunu, öğrencilerdeki okuma alışkanlığını güçlendirdiğini ifade ettiler.