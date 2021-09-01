Türkiye Esra Erol’da yaşanan olayı konuşuyor! Skandal görüntüler Esra Erol'da... 6 kez evden kaçan kadın kocasıyla yüzleşti...
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Esra Erol’da yine inanılmaz bir olay yaşandı. İsa Bey, eşi Göknur Hanım’ın evden kaçtığını anlattı. Eşinin hayatının mahvettiğini belirten ve 6. kez evden kaçtığını açıklayan kadın ise “Önce Hüseyin’e sonra Yunus’a gittim” ifadelerini kullandı. İşte ilginç olayın detayları...