Türkiye Esra Erol’da yine Fatma’yı konuştu! Fatma’nın yaşadığı acı Esra Erol’u gözyaşlarına boğdu! | Video

Türkiye’nin beğeniyle izlenen reyting rekortmeni programlarından ‘Esra Erol’da’ her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol’da bugün geçtiğimiz yıl programa katılan Fatma ile ilgili yeni bir gelişme yer aldı. Zihinsel engelli olan Fatma'nın yaşadığı acılar Esra Erol'u gözyaşlarına boğdu.