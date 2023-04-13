Video Yaşam Türkiye Esra Erol’da yine Fatma’yı konuştu! Fatma’nın yaşadığı acı Esra Erol’u gözyaşlarına boğdu! | Video
Türkiye Esra Erol’da yine Fatma’yı konuştu! Fatma’nın yaşadığı acı Esra Erol’u gözyaşlarına boğdu! | Video

Türkiye Esra Erol’da yine Fatma’yı konuştu! Fatma’nın yaşadığı acı Esra Erol’u gözyaşlarına boğdu! | Video

13.04.2023 | 20:29

Türkiye’nin beğeniyle izlenen reyting rekortmeni programlarından ‘Esra Erol’da’ her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol’da bugün geçtiğimiz yıl programa katılan Fatma ile ilgili yeni bir gelişme yer aldı. Zihinsel engelli olan Fatma'nın yaşadığı acılar Esra Erol'u gözyaşlarına boğdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Türkiye Esra Erol’da yine Fatma’yı konuştu! Fatma’nın yaşadığı acı Esra Erol’u gözyaşlarına boğdu! | Video 08:27
Türkiye Esra Erol’da yine Fatma’yı konuştu! Fatma’nın yaşadığı acı Esra Erol’u gözyaşlarına boğdu! | Video 13.04.2023 | 20:29
Hakim savcı minibüsü ters devrildi: Ağır Ceza Başkanı ve Cumhuriyet Savcısı yaralandı | Video 00:09
Hakim savcı minibüsü ters devrildi: Ağır Ceza Başkanı ve Cumhuriyet Savcısı yaralandı | Video 13.04.2023 | 19:09
Ağrı’da muz kolisi içinde 5 kilo 948 gram ‘skunk’ ele geçirildi | Video 00:28
Ağrı’da muz kolisi içinde 5 kilo 948 gram ‘skunk’ ele geçirildi | Video 13.04.2023 | 16:21
Siirt’te binaya yıldırım düştü | Video 00:37
Siirt'te binaya yıldırım düştü | Video 13.04.2023 | 16:02
Güngören’de binanın çökmesi sonrası yaşananlar güvenlik kamerasında | Video 01:33
Güngören'de binanın çökmesi sonrası yaşananlar güvenlik kamerasında | Video 13.04.2023 | 16:06
23 Nisan provası sırasında fenalaşan 19 öğrenci hastaneye kaldırıldı | Video 01:04
23 Nisan provası sırasında fenalaşan 19 öğrenci hastaneye kaldırıldı | Video 13.04.2023 | 15:49
Diyarbakır’da 3 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:52
Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.04.2023 | 15:16
Güngören’de bina çöktü! | Video 00:32
Güngören'de bina çöktü! | Video 13.04.2023 | 14:19
Antalya’da akıl almaz olay... 2 arkadaş elektrik direğinin akımına kapıldı! O anlar kamerada | Video 00:12
Antalya’da akıl almaz olay... 2 arkadaş elektrik direğinin akımına kapıldı! O anlar kamerada | Video 13.04.2023 | 13:58
Kayseri’de uyuşturucuya geçit yok: 4 günde 33 zehir taciri yakalandı | Video 00:46
Kayseri'de uyuşturucuya geçit yok: 4 günde 33 zehir taciri yakalandı | Video 13.04.2023 | 14:11
’Makas’ operasyonunda gözaltına alınan 19 kişi adliyeye sevk edildi | Video 02:43
'Makas' operasyonunda gözaltına alınan 19 kişi adliyeye sevk edildi | Video 13.04.2023 | 14:03
Bilgisayar bomba gibi patladı, mahalleli yangınla sokağa döküldü | Video 02:19
Bilgisayar bomba gibi patladı, mahalleli yangınla sokağa döküldü | Video 13.04.2023 | 14:00
Amcasını ve yengesini öldüren katil zanlısı 3 yeğenin yargılanmasına devam edildi | Video 02:13
Amcasını ve yengesini öldüren katil zanlısı 3 yeğenin yargılanmasına devam edildi | Video 13.04.2023 | 13:45
Pendik’te 2 grup arasındaki silahlı çatışma kamerada | Video 03:03
Pendik'te 2 grup arasındaki silahlı çatışma kamerada | Video 13.04.2023 | 13:05
TEM otoyolundaki kamyonet yol kenarında duran tıra çarptı | Video 02:51
TEM otoyolundaki kamyonet yol kenarında duran tıra çarptı | Video 13.04.2023 | 13:02
İstanbul’da zehir tacirlerine darbe: 584 tutuklu | Video 05:35
İstanbul'da zehir tacirlerine darbe: 584 tutuklu | Video 13.04.2023 | 12:33
Yolda yürürken dehşeti yaşadı! O anlar kamerada | Video 01:29
Yolda yürürken dehşeti yaşadı! O anlar kamerada | Video 13.04.2023 | 11:40
İki Türk geliştirdi: Deprem sonrası enkazda kaç kişi olduğu bilinecek! | Video 07:14
İki Türk geliştirdi: Deprem sonrası enkazda kaç kişi olduğu bilinecek! | Video 13.04.2023 | 11:32
Zehir tacirlerine peş peşe darbe! 773 kilo zehir ele geçirdiler… | Video 01:54
Zehir tacirlerine peş peşe darbe! 773 kilo zehir ele geçirdiler… | Video 13.04.2023 | 11:30
Silivrikapı’da bulunan surlarının yıkılan bölümü böyle görüntülendi | Video 03:25
Silivrikapı'da bulunan surlarının yıkılan bölümü böyle görüntülendi | Video 13.04.2023 | 11:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA