Türkiye Esra Erol’daki mucizeyi konuşuyor! 35 yıldır hiç görmediği annelerine kavuştular, Esra Erol gözyaşlarını tutamadı! | Video
ATV’nin ilgiyle izlenen reyting rekortmeni programlarından Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu. Esra Erol’ katılan Duran ve Seydi, 35 yıldır annelerini görmediklerini ve bulmak istediklerini dile getirdi. Ünlü sunucu ve ekip arkadaşları iki kardeşe bugün güzel haberi verdi. Türkiye’nin konuştuğu o olayda Esra Erol hüngür hüngür ağladı. İşte programa yansıyan o görüntüler!
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