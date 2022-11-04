Türkiye kuduz vakasını konuşuyor! Mustafa Erçetin’in sağlık durumu hakkında korkutan açıklama | Video

Bitlis'te 10 yaşındaki Mustafa Erçetin ile 9 yaşındaki Polat Ergün'e sokak köpekleri saldırmıştı. Durumu ailesinden saklayan Erçetin'in kuduz olduğu anlaşıldı. Hırçın davranışlar sergilediği, sudan korktuğu ve anlamsız konuşmalarda bulunduğu saptandı. Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi F. Gökçe Demir ise Erçetin'in sağlık durumu hakkında korkutan açıklamalar yaptı.