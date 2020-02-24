Video Yaşam Türkiye'de nadir görülen Tepeli Guguk kuşu cama çarpıp yaralandı | Video

Türkiye'de nadir görülen Tepeli Guguk kuşu cama çarpıp yaralandı | Video

Türkiye'de nadir görülen Tepeli Guguk kuşu cama çarpıp yaralandı | Video
24.02.2020 | 18:18

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir okulun camına çarparak yaralanan ve Türkiye'de nadiren görülen tepeli guguk kuşu tedavi altına alındı.

Erdemli'de özel bir okulda cama bir kuşun çarpıp düştüğünü gören öğrenciler durumu okul idaresine bildirdi. Okul müdürü türü anlaşılamayan kuşun tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliğini arayıp yardım istedi. Harekete geçen ekipler, öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti, kuşla ilgili bilgi verip, tedavisinin yapılması için kuşu teslim aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, "Kuşumuz tepeli guguk kuşu. Türkiye'de fazla yayılış göstermiyor. Genelde İran ve Afrika taraflarından geliyor. Göçmen bir kuşumuz. Muhtemelen göç yorgunu olduğu için, Erdemli'de özel bir okulun camına çarpmış. Burada yaralanmış. Duyarlılıklarından dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Kuşumuzu teslim alıyoruz, anlaşmamız olan Tarsus'taki hayvanat bahçesine götüreceğiz. Tedavisinin ardından doğaya salacağız" dedi.

Okul müdürü Hakan Eraslan ise, "Kuşu öğrencilerimiz okul bahçesinde buldu. Çocukluk şefkati ile bize haber verdiler. Bizde Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliğini aradık, 15 dakikada geldiler. Öğrendiğimize göre göçmen bir kuşmuş ve nadir bulunuyormuş" diye konuştu.
Kuşun cama çarptığını gören öğrenci ise, kuşun durumunun kötü olduğunu görünce öğretmenlerine haber verdiklerini, kuşun yeniden sağlığına kavuşup yeniden özgürce uçmasını istediklerini söyledi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Oto tamircide nitrojen dolu lastik patladı...O anlar kamerada | Video 02:14
Oto tamircide nitrojen dolu lastik patladı...O anlar kamerada | Video 26.02.2020 | 09:27
Gümüşhane’de heyelan anı kamerada | Video 00:48
Gümüşhane’de heyelan anı kamerada | Video 25.02.2020 | 20:00
Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı | Video 00:41
Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı | Video 25.02.2020 | 19:57
Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı, o anlar kameralara yansıdı | Video 04:57
Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı, o anlar kameralara yansıdı | Video 25.02.2020 | 18:42
Sarıyer’de denizde can pazarı kamerada | Video 00:44
Sarıyer’de denizde can pazarı kamerada | Video 25.02.2020 | 18:42
Son dakika! Müge Anlı'nın katili aradığı parçalanmış cesedi bulunan Derya Çisal cinayeti davasında kocadan şok açıklama! 05:55
Son dakika! Müge Anlı'nın katili aradığı parçalanmış cesedi bulunan Derya Çisal cinayeti davasında kocadan şok açıklama! 25.02.2020 | 15:34
Son dakika: Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki korona virüsü şüphesi taşıyan yolcular hastaneye getirildi | Video 00:41
Son dakika: Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki korona virüsü şüphesi taşıyan yolcular hastaneye getirildi | Video 25.02.2020 | 14:18
Son dakika! Müge Anlı, 3 genç kızın kaybolmasının ardından yaşanan olaya canlı yayında isyan etti! 25 Şubat 2020 Salı | Video 12:40
Son dakika! Müge Anlı, 3 genç kızın kaybolmasının ardından yaşanan olaya canlı yayında isyan etti! (25 Şubat 2020 Salı) | Video 25.02.2020 | 11:51
İstanbul Fatih'te İranlı silahlı gaspçıları vatandaşlar yakaladı! Olay anları kamerada | Video 02:59
İstanbul Fatih'te İranlı silahlı gaspçıları vatandaşlar yakaladı! Olay anları kamerada | Video 25.02.2020 | 10:35
Genç kadın, 'nişanı atacağım' diyen erkek arkadaşını boğazını keserek öldürdü | Video 02:07
Genç kadın, 'nişanı atacağım' diyen erkek arkadaşını boğazını keserek öldürdü | Video 25.02.2020 | 10:16
Sosyal medya için video çeken gence bayıltana kadar dayak | Video 03:41
Sosyal medya için video çeken gence bayıltana kadar dayak | Video 25.02.2020 | 10:00
Aynadaki yansımasından korkan hırsız iş yerini saniyeler içinde terk etti | Video 04:26
Aynadaki yansımasından korkan hırsız iş yerini saniyeler içinde terk etti | Video 24.02.2020 | 18:19
Türkiye'de nadir görülen Tepeli Guguk kuşu cama çarpıp yaralandı | Video 02:27
Türkiye'de nadir görülen Tepeli Guguk kuşu cama çarpıp yaralandı | Video 24.02.2020 | 18:18
Trabzon’un 102. kurtuluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı | Video 04:33
Trabzon’un 102. kurtuluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı | Video 24.02.2020 | 18:19
Narkotik köpeği Leo'dan uyuşturucu tacirlerine darbe: 20 bin hap bulundu | Video 01:34
Narkotik köpeği Leo'dan uyuşturucu tacirlerine darbe: 20 bin hap bulundu | Video 24.02.2020 | 18:18
Ataşehir’de kadın çığlığı ihbarına giden polis, uyuşturucu tarlasına çevrilen evle karşılaştı | Video 01:55
Ataşehir’de kadın çığlığı ihbarına giden polis, uyuşturucu tarlasına çevrilen evle karşılaştı | Video 24.02.2020 | 18:18
Müge Anlı, esrarengiz şekilde kaybolan 3 genç kızın şok yazışmalarını canlı yayında okudu! 24 Şubat 2020 Pazartesi | Video 04:27
Müge Anlı, esrarengiz şekilde kaybolan 3 genç kızın şok yazışmalarını canlı yayında okudu! (24 Şubat 2020 Pazartesi) | Video 24.02.2020 | 11:54
Selfie çubuğundan telefonu çalan hırsızın yakalanma anı kamerada | Video 01:44
Selfie çubuğundan telefonu çalan hırsızın yakalanma anı kamerada | Video 23.02.2020 | 18:15
Kural ihlalleriyle gelen kazalar KGYS kameralarına böyle yansıdı | Video 04:06
Kural ihlalleriyle gelen kazalar KGYS kameralarına böyle yansıdı | Video 23.02.2020 | 18:15
Kalp krizi geçiren sürücü otomobiliyle bisiklet tamircisine böyle girdi | Video 01:27
Kalp krizi geçiren sürücü otomobiliyle bisiklet tamircisine böyle girdi | Video 23.02.2020 | 18:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN