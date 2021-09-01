Video Yaşam Türkiye’de nadir olarak görülen kara leylek, Sivas’ta görüntülendi | Video

Türkiye’de nadir olarak görülen kara leylek, Sivas’ta görüntülendi | Video

Türkiye’de nadir olarak görülen kara leylek, Sivas’ta görüntülendi | Video
01.09.2021 | 10:17

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Türkiye’de nadir olarak görülen kara leylek, Sivas’ın Zara ilçesinde görüntülendi.

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Sivas kent merkezine uzaklığı yaklaşık 70 kilometre olan Zara ilçesinde görülen leylek şaşkınlığa neden oldu. Türkiye'de nadir olarak görülen kuş türleri arasında yer alan kara leylek ilçeden geçen Kızılırmak kıyısında görüntülendi. Bir süre nehir kıyısında avlanan leylek daha sonra uçarak uzaklaştı. Leyleğin yalnız olması, yanında türünden başka bir leyleğin bulunmaması dikkat çekti.

Göçmen kuş türleri arasında yer alan kara leylekler düşünülenin aksine nesli tükenmekte olan türler arasında yer almıyor. Diğer leylek türlerine göre nadir görülmelerinin nedeni ise ürkek ve tedbirli olmaları.

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