Video Yaşam Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı | Video

Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı | Video

Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı | Video
02.07.2021 | 20:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Edirne’de sağanak yağış sokakları göle çevirdi, iş yerlerini su bastı | Video 01:02
Edirne’de sağanak yağış sokakları göle çevirdi, iş yerlerini su bastı | Video 02.07.2021 | 21:51
Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı | Video 00:42
Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı | Video 02.07.2021 | 20:54
50 yaş altına 3. doz aşı ne zaman? | Video 01:22
50 yaş altına 3. doz aşı ne zaman? | Video 02.07.2021 | 19:29
Silahla ateş ederken görüntüleri çıkan Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç gözaltına alındı | Video 00:22
Silahla ateş ederken görüntüleri çıkan Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç gözaltına alındı | Video 02.07.2021 | 18:37
Son dakika: İstanbul Büyükçekmece'de kokrkutan yangın! 5 katlı apartmanın çatısı yandı 04:32
Son dakika: İstanbul Büyükçekmece'de kokrkutan yangın! 5 katlı apartmanın çatısı yandı 02.07.2021 | 18:08
Ebu Şeybe El-Hudri’nin türbe restorasyonu tamamlandı | Video 04:28
Ebu Şeybe El-Hudri’nin türbe restorasyonu tamamlandı | Video 02.07.2021 | 16:28
Sabiha Gökçen Havalimanı'na aşı merkezi kuruldu | Video 04:09
Sabiha Gökçen Havalimanı'na aşı merkezi kuruldu | Video 02.07.2021 | 16:08
Kayseri'deki tavuk çiftliğinin deposunda çıkan yangında 10 bin tavuk telef oldu | Video 04:06
Kayseri'deki tavuk çiftliğinin deposunda çıkan yangında 10 bin tavuk telef oldu | Video 02.07.2021 | 16:07
Başkan Erdoğan Türkiye'yi sağlıktan kamu güvenliğine kadar her alanda en ileriye taşıdık 08:40
Başkan Erdoğan "Türkiye'yi sağlıktan kamu güvenliğine kadar her alanda en ileriye taşıdık" 02.07.2021 | 16:08
Damperi açık kalan kamyon üst geçide çarptı | Video 01:59
Damperi açık kalan kamyon üst geçide çarptı | Video 02.07.2021 | 15:34
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in süper mini elbiseli görüntüleri sosyal medyada olay oldu! 00:39
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in süper mini elbiseli görüntüleri sosyal medyada olay oldu! 02.07.2021 | 15:25
İzmir'de feci ölüm! 5 yaşındaki çocuk, yem karma makinesinde hayatını kaybetti | Video 00:38
İzmir'de feci ölüm! 5 yaşındaki çocuk, yem karma makinesinde hayatını kaybetti | Video 02.07.2021 | 15:14
Site bahçesindeki kedi evlerini yıkan şahıs, hayvanseverlere tepki gösterdi | Video 05:40
Site bahçesindeki kedi evlerini yıkan şahıs, hayvanseverlere tepki gösterdi | Video 02.07.2021 | 15:03
Küçükçekmece’de kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 00:51
Küçükçekmece’de kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 02.07.2021 | 14:56
Lotu Quli lakaplı mafya lideri Nadir Salifov cinayetinde yeni gelişme: 4 gözaltı | Video 00:53
"Lotu Quli" lakaplı mafya lideri Nadir Salifov cinayetinde yeni gelişme: 4 gözaltı | Video 02.07.2021 | 14:33
Böyle vicdansızlık görülmedi; Görme engelli adamın çayını içip telefonunu çaldı 04:00
Böyle vicdansızlık görülmedi; Görme engelli adamın çayını içip telefonunu çaldı 02.07.2021 | 14:24
8 senedir kayıp olan Nusret Vardar’ın öldürüldüğü ortaya çıktı, 7 kişi gözaltına alındı | Video 02:27
8 senedir kayıp olan Nusret Vardar’ın öldürüldüğü ortaya çıktı, 7 kişi gözaltına alındı | Video 02.07.2021 | 14:06
Akdeniz fokunun dalgalar arasındaki oyunu | Video 00:34
Akdeniz fokunun dalgalar arasındaki oyunu | Video 02.07.2021 | 13:44
Sıla ile Ahmet Kural’ın yeniden görülen davasında tanık dinlendi | Video 02:19
Sıla ile Ahmet Kural’ın yeniden görülen davasında tanık dinlendi | Video 02.07.2021 | 13:24
Mafya cinayetine 4 ilde operasyon! Gözaltılar var | Video 00:57
Mafya cinayetine 4 ilde operasyon! Gözaltılar var | Video 02.07.2021 | 13:25

Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı, her geçen gün artıyor. Detaylar A Haber'de...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA