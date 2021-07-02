Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı | Video
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Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı | Video 02.07.2021 | 20:54
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50 yaş altına 3. doz aşı ne zaman? | Video 02.07.2021 | 19:29
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Ebu Şeybe El-Hudri’nin türbe restorasyonu tamamlandı | Video 02.07.2021 | 16:28
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Sabiha Gökçen Havalimanı'na aşı merkezi kuruldu | Video 02.07.2021 | 16:08
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Küçükçekmece’de kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 02.07.2021 | 14:56
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Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı, her geçen gün artıyor. Detaylar A Haber'de...