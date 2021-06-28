Video Yaşam Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı | Video

Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı | Video

Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı | Video
28.06.2021 | 19:55

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Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Detaylar A Haber'de...

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