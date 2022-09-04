Türkiye’nin en az nüfusa sahip ilçeleri belli oldu | Video

TÜİK, sadece enflasyon rakamlarını değil; aynı zamanda Türkiye toplumuna dair çarpıcı istatistikleri de veriyor. Türkiye, nüfus yoğunluğu belli bölgelerde oldukça fazla, bazı bölgelerdeyse oldukça düşük yerlere sahip. İstanbul ülkenin 5'te 1'inden fazla nüfusa ev sahipliği yaparken, Bayburt ise 90 binin altında. Bunun yanında bazı ilçeler var ki, İstanbul'da bazı gökdelenlerde daha fazla insanlar çalışıyor. Güncel verilere göre Türkiye'nin en az nüfusa sahip ilçeleri de TÜİK tarafından yayımlanıyor. İşte Türkiye'de en düşük nüfusa sahip ilçelerden biri Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi.