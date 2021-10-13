Türkiye’nin en büyük blok ormanlarını barındıran Karabük’te sonbahar güzelliği | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:02
03:41
Esenler'de can pazarının görüntüsü ortaya çıktı | Video 13.10.2021 | 13:35
00:26
TIR'a çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı! Kaza anı kamerada | Video 13.10.2021 | 13:36
04:48
02:16
Yangına müdahale eden itfaiye erleri ölümden döndü! O anlar kamerada | Video 13.10.2021 | 12:44
02:14
01:38
İstanbul’da 1 buçuk ton fındık hırsızlığı kamerada | Video 13.10.2021 | 12:44
00:13
00:15
Şanlıurfa'da doktora saldırmaya çalışan hasta yakını kamerada 13.10.2021 | 12:12
01:38
Büyükçekmece'de 1 buçuk ton fındık çaldılar! 13.10.2021 | 12:05
01:08
Siirt'te sahte polislere operasyon: 3 gözaltı 13.10.2021 | 12:10
00:49
Köpek saldırısında keçileri öldü, belediye 5 tane hediye etti 13.10.2021 | 11:45
03:51
Gözü gibi baktığı boğa 4'üncü kez şampiyon oldu 13.10.2021 | 11:32
02:30
Antalya'da Rus ve İngilizlerin tekme tokat 'Kız arkadaş' kavgası kamerada 13.10.2021 | 11:41
01:40
00:31
01:03
01:35
Kocasını kurtarmak için uyuşturucuyu iç çamaşırına sakladı | Video 13.10.2021 | 10:46
01:27
Diyarbakır’da 'ambalajsız et' taşıma skandalı! 13.10.2021 | 11:17
06:49
Boğularak öldü sanılan çocuğun katili yanındaki genç çıktı | Video 13.10.2021 | 10:43
Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına sahip Karabük ormanlarında sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçlar renk cümbüşüne büründü.
Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olarak gösterilen Karabük ormanlarında sonbahar güzelliğini göstermeye başladı. Dünyada çok az ormanda görülebilecek kadar çok sayıda ağaç, bitki ve hayvan türünü barındıran orman ekosistemine sahip olan bölge her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. İlkbahar ve yaz boyunca dağların üzerini kaplayan yeşil örtü, sonbaharın gelmesiyle yerini sarı ve kırmızı tonlara bırakıyor. Farklı renklerin bir araya gelip oluşturduğu eşsiz manzara drone ile havadan görüntülendi.