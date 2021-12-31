Türkiye'nin en büyük iskan projesinde geri sayım başladı | Video

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmalar devam ediyor. 2 bin 654 hak sahibiyle Türkiye'nin en büyük iskan projesinde geri sayım başladı.