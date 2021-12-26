Video Yaşam Türkiye’nin en hızlı akan nehri olan Çoruh buz tuttu | Video
Türkiye’nin en hızlı akan nehri olan Çoruh buz tuttu | Video

Türkiye’nin en hızlı akan nehri olan Çoruh buz tuttu | Video

26.12.2021 | 11:30

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Türkiye’nin en hızlı akan nehri unvanına sahip olan Çoruh Nehri buz tutmaya başladı.

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Bayburt'tan doğan, Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen, Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan nehri olan Çoruh Nehrinin bazı bölümleri buzla kaplandı.

431 kilometre uzunluğa sahip Çoruh Nehri'nin yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle yer yer buz tuttu. Çevre sakinleri de buz tutan nehir çevresinde gezintiye çıkıp, fotoğraf çektirdi.

Geceleri eksi 20 dereceye düşen hava sıcaklığı Çoruh Nehri'nin yüzeyinde buzlanmaya neden oldu. Nehir üzerinde oluşan buz kütleleri güneşin etkisiyle koparak, suyun yüzeyinde ilerledi. Vatandaşlar, "Bayburt'ta eskisi gibi kar yağışı çok fazla olmasa da soğuk hava etkili. Geceleri özellikle çok soğuk oluyor, eksi 17 dereceyi gördük, Çoruh Nehri buz tuttu, Bayburt'ta donuyoruz" ifadelerine yer verdi.

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