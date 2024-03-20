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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, mezun olduğu okulunu ziyaret etti | Video

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, mezun olduğu okulunu ziyaret etti | Video

20.03.2024 | 13:44

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, memleketi Mersin’in Silifke ilçesinde mezun olduğu Atatürk Orta Okulunu ziyaret etti. Mezun olduğu sınıfta öğrencilerle birlikte fotoğraf çektiren Gezeravcı burada akrabaları ve sınıf öğretmeni Mukaddes Karaca ile görüşüp, öğrencilerle sohbet etti.

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Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok ve öğrenciler tarafından okul bahçe girişinde karşılanan Gezeravcı, 1990-1993 yılları arasında Atatürk Orta Okulunda okuduğunu ve mezun olduğunu söyledi. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu tamamladıktan sonra Türkiye'ye geri dönüş yaptığını ifade eden Alper Gezeravcı, "Bugün normalde Mersin ve Adana'da planlı olan faaliyetlerimiz vardı. Orada sizden biraz daha büyük yaştaki ağabeylerinizle üniversite öğrencisi olan kardeşlerimizle buluşacaktım ama mezun olduğum okulun burası olması ve sizlerle buluşmak istemem sebebiyle hemen öncesinde buraya da program eklemek istedik. Sizlerle bir arada bulunmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.
Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Gezeravcı, "Sizlere söylemek istediğim birkaç küçük husus var. Ben sizin yaşınızda iken bu okulda yukarıdaki şubelerde Orta 1, 2 ve 3. sınıfı okurken benim hayalimin sınırı gökyüzünde görebildiğim uçaklardı. Bu okulumuzun emekleri ile öğretmenlerimizin çabası ile çok şükür hayal ettiğimiz yere erişmek imkanı oldu. Sadece gökyüzünde uçan uçakları hayal edebiliyor, daha ötesini hayal edemiyordum. Artık devletimizin sağlam iradesi ile Türkiye Cumhuriyeti olarak uzaya da adım attık. İnşallah bundan sonra uzayın daha ötesine gideceğiz. Daha iyi yollar sizlere kısmet olsun. Yolunuz bahtınız açık olsun. Geleceğiniz parlak olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Alper Gezeravcı, mezun olduğu 3/C sınıfını ziyaret edip, öğrencilerle sohbet etti. 43 Yaşına kadar astronot olmak gibi bir hayalinin bulunmadığını ifade eden Gezeravcı, "O zamanlar astronot olmak gibi bir hayalim yoktu. Çünkü Türkiye Cumhuriyetimizde her hangi bir insanlı uzay görevi yapılmamıştı. Uzayla ilgili bir şey olduğunda ben kendi kendime Alper, senin hayallerinin limiti gökyüzü. Gökyüzünde uçan uçaklara eriştin. Artık hayalinin sınırı burası. Daha ötesini hayal etmeye hiç teşebbüs etmedim. Ne zaman ki devletimiz, sayın Cumhurbaşkanımız uzaya ilk Türk vatandaşının gönderileceği kararını açıkladı, o andan itibaren bu işin hayalini kurabilmeye başladım" dedi.

Öğrencilere önerilerde bulunan Gezeravcı, "Kendi zihninizin içinde, kendi bünyeniz içindeki taşıdığınız güce her zaman güvenin. Bir şeyi binici denemenizde başaramıyor olabilirsiniz hiç önemi yok. Artık başarısızlıklardan da bir şey öğrenebildiğimizin bilincinde olun yeterli. Moral motivasyonunuz bozulmasın. Sizin önünüzdeki en büyük engel, yapabileceğiniz halde size bir şey yapamayacağınızın söyleyen insanlardır ve moralsizliktir. Başarısızlıktan moralsizliğe geçmeye hiç gerek yok" ifadelerini kullandı. Alper Gezeravcı'nın Silifke'de öğrencilerle buluşmasından çok mutlu olduklarını ifade eden Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Gezeravcı'nın ismini yaşatacaklarını söyledi.

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