Video Yaşam Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu başlıyor! Tarihi yolculuğa saatler kaldı... | Video
Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu başlıyor! Tarihi yolculuğa saatler kaldı... | Video

Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu başlıyor! Tarihi yolculuğa saatler kaldı... | Video

17.01.2024 | 16:41

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna başlamasına saatler kaldı. İlk uzay yolculuğunun canlı izlenebilmesi için meydanlarda dev ekranlar kuruldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek’in konuğu olan TÜBİTAK Uzay Deneyi Sorumlusu Hakan Asan anlattı.

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